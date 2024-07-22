Decor Collection香港家居折2024 $1選購歐洲傢俬 最低二四折發售

沙田家居主題商場HomeSquare，由即日起至8月11日，舉行「香港家居折2024」，場內超過80,000件激筍名牌家具家品展出。人氣歐洲家俱品牌Decor Collection，將會推出「家居折限定優惠」及「加碼優惠」，大量傢俬及陳列品低至$1及二四折發售。
Decor Collection沙田旗艦店，位於Home Square 2樓，提供最細緻之選購環境及最優質之服務，讓客人仿如置身於歐洲般的皇家級優越服務體驗，助客人輕鬆高效打造理想時尚家居。Decor Collection代理品牌來自意大利、荷蘭、德國，當中包括Koinor、FrancoFerri、Incanto、Lago、Alf da Fre、CPRN Homood及Wall&Deco等。
為了答謝顧客支持，Décor Collection特別推出「加碼優惠」家居節期間多款歐洲家俬，低至二四折，大量精選產品＄500起，包括花瓶、裝飾、座枱燈等。商品數量有限，售完即止，有興趣的朋友記得前往門市查詢選購。
「家居折」的產品，還包括客製化訂造梳化、玻璃及木製傢俱、組合櫃、牆紙等。不但全方位滿足客人各種優質傢俱需求，更暖心準備各類風格，與客人共創獨一無二家居裝潢「
Decor Collection HomeSquare店：
地址：沙田鄉事會路138號沙田中央廣場 HomeSquare2樓208-210號舖
電話：2330 6700