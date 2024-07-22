Decor Collection香港家居折2024 $1選購歐洲傢俬 最低二四折發售

沙田家居主題商場HomeSquare，由即日起至8月11日，舉行「香港家居折2024」，場內超過80,000件激筍名牌家具家品展出。人氣歐洲家俱品牌Decor Collection，將會推出「家居折限定優惠」及「加碼優惠」，大量傢俬及陳列品低至$1及二四折發售。

Decor Collection沙田旗艦店，位於Home Square 2樓，提供最細緻之選購環境及最優質之服務，讓客人仿如置身於歐洲般的皇家級優越服務體驗，助客人輕鬆高效打造理想時尚家居。Decor Collection代理品牌來自意大利、荷蘭、德國，當中包括Koinor、FrancoFerri、Incanto、Lago、Alf da Fre、CPRN Homood及Wall&Deco等。