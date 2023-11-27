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2023-11-27 17:00:00

Deliveroo優惠｜戶戶送公布2023年全球百大美食 $31歉譚仔墨丸腩肉米線/全單7折優惠

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Deliveroo優惠｜戶戶送公布2023年全球百大美食 $31歉譚仔墨丸腩肉米線/全單7折優惠

Deliveroo優惠｜戶戶送公布2023年全球百大美食 $31歉譚仔墨丸腩肉米線/全單7折優惠

Deliveroo優惠｜一年一度的戶戶送全球百大美食榜結果出爐了！今年全球百大美食第1位，是由譚仔雲南米線憑藉墨丸腩肉米線獲得。彈牙爽口的墨丸和啖啖滋味油香的腩肉，令人回味無窮，成為全球最受歡迎美食，亦成為戶戶送全球最受歡迎餐廳！為慶祝成為全球最愛，譚仔雲南米線亦宣佈於戶戶送推出獨家「世一米線」優惠，與港人一同分享喜悅。於指定日子內，顧客可以HK$31戶戶送獨家優惠價訂購「世一」墨丸腩肉米線，或可享全單7折優惠，想知道詳情便要閱讀內文啦！

戶戶送 2023年全球百大美食榜

戶戶送 2023年全球百大美食榜

除了今年首度奪得世界第一的譚仔雲南米線（墨丸腩肉米線）之外 ， 今年共有13間香港代表的餐廳登上戶戶送全球百大美食榜，包括多款人氣熱門菜式，亦有一些首度登榜的餐廳，包括麥當勞的豬柳蛋漢堡一人餐（第9位）、PizzaExpress的Margherita 瑪嘉麗塔皇后薄餅（第23位）、敏華冰廳的黯然銷魂飯（第52位）、Dough Bros的半半薄餅（第56位）、天仁茗茶的香橙綠茶（第64位）、千両的極上壽司便當（第69位），以至南記粉麵雙拼小窩米線（第80位）。上榜的外賣美食來自不同類型菜式的餐廳，展示了戶戶送平台上為顧客提供多元及具優秀水準的美食選擇！

以下為戶戶送 2023年全球百大美食的首10位美食，本港共兩項美食及餐廳入圍：

  1. 譚仔雲南米線 - 墨丸腩肉米線 （香港）
  2. Livio Più - Linguine Carbonara à la Parisienne (卡邦尼意粉Linguine Carbonara, Parisian Style) （法國巴黎）
  3. Poké Shack - 自選夏威夷魚生飯 （英國倫敦）
  4. 麥當勞 - Gran Crispy McBacon® （意大利米蘭）
  5. SALT - 原味漢堡（阿聯酋杜拜）
  6. Boojum - 墨西哥 Burrito Bowl（愛爾蘭都柏林）
  7. Hawaiian Poké Bowl - 三文魚魚生飯（比利時根特）
  8. atis - 自選沙律（英國倫敦）
  9. 麥當勞 - 豬柳蛋漢堡一人餐（香港）
  10. FreshMex - 墨西哥捲餅（英國亞伯丁）

戶戶送 2023年全球百大美食的首20位美食

戶戶送 2023年香港30大美食排行榜

此外，戶戶送亦公布香港30大美食榜，而譚仔雲南米線亦連續3年榮登榜首，達成3連霸！從 香港30大美食榜中亦可見港人的口味十分多樣化，涵蓋中西日韓台式料理，當中包括：日本牛 肉飯代表的吉野家（第6位）、主打日本精湛手握壽司的千両（第10位）、港式粉麵代表南記粉麵 （第11位）、主打台式料理的九份飽（排名第13）、台式甜品的代表鮮芋仙（第19位）、主打健康 沙律的Fete Up（第23位）及地道鑊氣小炒的楚撚記大排檔（第26位）。

漢堡、薄餅和炸雞在全球各地都非常受歡迎，而在香港的受歡迎程度也在榜單上清楚可見！ 多間西餐廳稱霸本地美食榜，在香港 30大美食榜中，西餐廳名列前矛，當中包括麥當勞（第2 位）、PizzaExpress（第3位）、Shake Shack（第4位）、KFC（第5位），及後亦有Dough Bros（第8 位）、摩斯漢堡（排名第12）及嘉寶漢堡（排名第21）。西餐一直深受港人喜愛，加上香港遍地西 餐廳，港人可以透過戶戶送輕鬆探索各種西式美食！

2023年香港30大美食排行榜

  1. 譚仔雲南米線 - 墨丸腩肉米線
  2. 麥當勞 - 豬柳蛋漢堡一人餐
  3. PizzaExpress - Margherita 瑪嘉麗塔皇后薄餅
  4. Shake Shack - ShackBurger ®（Single）
  5. KFC - 自選2件雞餐
  6. 吉野家 - 和風牛肉丼（大盛）
  7. 敏華冰廳 - 敏華黯然銷魂飯
  8. Dough Bros - 半半薄餅(HALF N' HALF)
  9. 天仁茗茶 - 香橙綠茶
  10. 千両 - 極上壽司便當
  11. 南記粉麵 - 雙拼小窩米線
  12. 摩斯漢堡 - 吉列蝦漢堡配小食+ 飲品
  13. 九份飽 - 香酥雞扒魯肉飯
  14. 豪隍點心 - 蝦仁燒賣皇（2粒）
  15. 甜記餃子 - 雙併湯餃（10隻）
  16. Pici Pasta Bar - Set for 2 to 3 （Lasagna 經典牛肉千層麪, Tagliatelle Spicy N’Duja, Pappardelle Beef Cheek & Tiramisu）
  17. 文記車仔麵 - 自選粉麵
  18. 阿元來了- 阿元魯肉飯
  19. 鮮芋仙 - 招牌仙草冰沙（芋圓, 仙草凍, 仙草冰沙）
  20. 元朗花甲粉 - 花甲粉
  21. 嘉寶漢堡 - 芝士牛堡套餐
  22. NOC Coffee Co - Flat White
  23. Fete Up - 自選沙律
  24. Camper's - 坐忘豬軟骨咖喱飯
  25. 一蘭天然豚骨拉麵 - 天然豚骨拉麵+一蘭精選配料組合
  26. 楚撚記大排檔 - 蜜椒薯仔牛柳粒
  27. 勇記海南雞 - 招牌去骨泰式海南雞飯
  28. 球哥燉湯 - 一款燉湯 + 一款每日餸菜
  29. 韓食媽媽韓國料理 - 牛排骨湯+飯
  30. 椰小盅 - 蟲草花鮮鮑椰小盅

戶戶送Ｘ譚仔雲南米線 $31歎墨丸腩肉米線

戶戶送Ｘ譚仔雲南米線 全單7折優惠／$31歎墨丸腩肉米線

為慶祝成為全球最愛，譚仔雲南米線亦宣佈於戶戶送推出獨家「世一米線」優惠，與港人一同分享喜悅！即日起至12月8日，顧客可以HK$31戶戶送獨家優惠價訂購「世一」墨丸腩肉米線。隨後，12月9日至12月17日期間，於戶戶送訂購譚仔雲南米線世一米線系列可享全單7折優惠！

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