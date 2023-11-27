Deliveroo優惠｜戶戶送公布2023年全球百大美食 $31食譚仔墨丸腩肉米線/全單7折優惠

Deliveroo優惠｜一年一度的戶戶送全球百大美食榜結果出爐了！今年全球百大美食第1位，是由譚仔雲南米線憑藉墨丸腩肉米線獲得。彈牙爽口的墨丸和啖啖滋味油香的腩肉，令人回味無窮，成為全球最受歡迎美食，亦成為戶戶送全球最受歡迎餐廳！為慶祝成為全球最愛，譚仔雲南米線亦宣佈於戶戶送推出獨家「世一米線」優惠，與港人一同分享喜悅。於指定日子內，顧客可以HK$31戶戶送獨家優惠價訂購「世一」墨丸腩肉米線，或可享全單7折優惠，想知道詳情便要閱讀內文啦！

除了今年首度奪得世界第一的譚仔雲南米線（墨丸腩肉米線）之外 ， 今年共有13間香港代表的餐廳登上戶戶送全球百大美食榜，包括多款人氣熱門菜式，亦有一些首度登榜的餐廳，包括麥當勞的豬柳蛋漢堡一人餐（第9位）、PizzaExpress的Margherita 瑪嘉麗塔皇后薄餅（第23位）、敏華冰廳的黯然銷魂飯（第52位）、Dough Bros的半半薄餅（第56位）、天仁茗茶的香橙綠茶（第64位）、千両的極上壽司便當（第69位），以至南記粉麵雙拼小窩米線（第80位）。上榜的外賣美食來自不同類型菜式的餐廳，展示了戶戶送平台上為顧客提供多元及具優秀水準的美食選擇！

戶戶送 2023年香港30大美食排行榜

此外，戶戶送亦公布香港30大美食榜，而譚仔雲南米線亦連續3年榮登榜首，達成3連霸！從 香港30大美食榜中亦可見港人的口味十分多樣化，涵蓋中西日韓台式料理，當中包括：日本牛 肉飯代表的吉野家（第6位）、主打日本精湛手握壽司的千両（第10位）、港式粉麵代表南記粉麵 （第11位）、主打台式料理的九份飽（排名第13）、台式甜品的代表鮮芋仙（第19位）、主打健康 沙律的Fete Up（第23位）及地道鑊氣小炒的楚撚記大排檔（第26位）。

漢堡、薄餅和炸雞在全球各地都非常受歡迎，而在香港的受歡迎程度也在榜單上清楚可見！ 多間西餐廳稱霸本地美食榜，在香港 30大美食榜中，西餐廳名列前矛，當中包括麥當勞（第2 位）、PizzaExpress（第3位）、Shake Shack（第4位）、KFC（第5位），及後亦有Dough Bros（第8 位）、摩斯漢堡（排名第12）及嘉寶漢堡（排名第21）。西餐一直深受港人喜愛，加上香港遍地西 餐廳，港人可以透過戶戶送輕鬆探索各種西式美食！

2023年香港30大美食排行榜