Deliveroo優惠｜2024戶戶送外賣美食100強名單出爐！指定餐廳外賣優惠低至6折

Deliveroo優惠｜一年一度的戶戶送外賣美食100強名單出爐了！名單集合了100間於Deliveroo上一直獲得高用戶評價的熱門餐廳，今年入選的餐廳不僅提供美味可口的菜餚，更以最窩心的溫度和態度炮製每一份外賣美食， 完美展現對外賣的專業態度，致力將外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。戶戶送用戶更可於指定餐廳外賣享低至6折優惠，想知道詳情便要閱讀內文啦！

一份簡單的外賣穿插種種生活場景，擔當不同的角色，連繫著不同的故事。無論是因工作需要而 成為「外賣重度用家」、打工仔一齊叫外賣午餐，抑或是把地區小店轉型經營外賣生意的店長， 每人都有著自己的外賣故事。入選 100 強的餐廳應有盡有，涵蓋不同款式，足以滿足顧客多元化 的外賣需求。

除了上班一族，踏入夏季，不少市民亦會於週末準備野餐活動，享受陽光氣息！戶戶送外賣平台 上聚集了風格各異的特色小店，以獨特的餐飲理念和風格為不同的顧客打造獨特的野餐體驗，無 論是三五知己的歡樂野餐，還是情侶的浪漫約會，戶戶送都能迎合香港人五花八門的口味，為顧 客創造專屬的野餐外賣體驗。無論是工作上、在家中、或是在戶外用餐，每人都有自己叫外賣的 故事，一份獨一無二旳外賣專屬回憶！