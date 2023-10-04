DESCENTE圓方店開幕 新系列首度在港登場/同場加映跑步及訓練服飾

踏入秋冬季，相信不少人都去旅行滑雪。以滑雪服飾起家的運動品牌DESCENTE，最近在ELEMENTS圓方開了新店，新店佔地逾3,100呎，店內按各運動系列規劃出不同區域，更發售首度在香港登場的ALLTERRAIN 81系列，系列包括防水風褸、長褲、短袖恤衫及短褲等功能性服飾，適合戶外活動和城市穿著。另外亦有一系列跑步及訓練服飾，保暖透氣之餘，也加入了功能性細節。

新店裝潢糅合黑灰色格調，利用DESCENTE標誌性D空間設計，靈感來源於品牌在追求滑雪極致速度上所使用的風洞實驗室，猶如一個時空隧道。店外設計延續冰雪主題，以簡單視覺效果營造冰雪氛圍。櫥窗位全新打造科技雪山裝置，以雪山和雪道斜坡為靈感，帶出一切始於滑雪及DESCENTE的初心。

首次推出 ALLTERRAIN 81 系列 ALLTERRAIN有「全部 ALL」及「地形TERRAIN」兩個含義，打造不同功能性服飾。除了著名的水沢羽絨外，新店更有首次在香港登場的ALLTERRAIN 81系列，包括功能性服飾如防水風褸、長褲，亦有短袖恤衫及短褲，適合戶外活動和城市穿著。系列以大地色系及黑色為主調，展現時下大熱機能風熱潮，同時配備高性能布料，遵循「FORM FOLLOWS FUNCTION」設計理念。

ALLTERRAIN 81 系列

DESCENTE 設計師聯名滑雪系列第四季 DESCENTE亦發布與著名潮流設計師KAZUKI KURAISHI合作的新一季聯名滑雪系列，本季是DESCENTE與KAZUKI KURAISHI繼2021-22雪季初首次合作後的第四季，延續「RANDOM ACCESS POWDER MEMORIES」主題，新一季繼續從DESCENTE悠久的滑雪歷史中汲取靈感，以設計師獨特的數位化方式演繹，呈現出現代潮流圖案，同時在配色上與雪山景觀相呼應，多元色彩拼接的方式，為專業滑雪服飾注入KAZUKI KURAISHI個性鮮明的潮流風格。