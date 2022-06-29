DETERMINANT《61．恤衫展覽》 為男士帶來媲美量身訂造體驗

上周父親節是否不記得買禮物送給爸爸？現在補救仍未遲。本地品牌男士恤衫DETERMINANT，由即日起至本月17日，於海港城LCX正門舉辦《61．恤衫展覽暨期間限定店》，陳列出61個「館藏」尺碼組合，涵蓋大多數亞洲男性身材，媲美量身訂造服飾，可以為爸爸選購一件合身恤衫。

此外，展場以男士們由穿搭出門，到上班日常為主題，設置「無限升降機」以及「61恤衫展示牆」打卡專區，地下更印有代表城市的斑馬線，讓客人拍下專屬風格美照。是次活動除了是一場讓人耳目一新的恤衫展覽外，亦是DETERMINANT的期間限定店，到場客人可即場試身，購買最合身的男士恤衫。