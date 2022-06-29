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2022-06-29 16:29:12

DETERMINANT《61．恤衫展覽》 為男士帶來媲美量身訂造體驗

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一件領圍、袖口合身的恤衫，能彰顯男士的專業氣質。

上周父親節是否不記得買禮物送給爸爸？現在補救仍未遲。本地品牌男士恤衫DETERMINANT，由即日起至本月17日，於海港城LCX正門舉辦《61．恤衫展覽暨期間限定店》，陳列出61個「館藏」尺碼組合，涵蓋大多數亞洲男性身材，媲美量身訂造服飾，可以為爸爸選購一件合身恤衫

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61恤衫展示牆，陳列61個不同尺碼的DETERMINANT商務恤衫，讓客人感受合身恤衫的極致。

此外，展場以男士們由穿搭出門，到上班日常為主題，設置「無限升降機」以及「61恤衫展示牆」打卡專區，地下更印有代表城市的斑馬線，讓客人拍下專屬風格美照。是次活動除了是一場讓人耳目一新的恤衫展覽外，亦是DETERMINANT的期間限定店，到場客人可即場試身，購買最合身的男士恤衫。

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Exact-61-ly遊戲，讓參觀者有機會贏取免燙商務恤衫一件。

DETERMINANT秉承品質至上、實用科技和時尚款式簡單理念，結合創新技術和現代化設計，衣服集舒適、品味和實用性於一身。品牌免燙商務恤衫擁有專利抗皺技術，省卻熨燙的時間，更提供多達61個尺碼組合供選擇，適合不同身型的顧客，以相宜價格及方便快捷方式，享受彷如度身訂造的體驗。

 

DETERMINANT61 • 恤衫展覽》暨期間限定店詳情：

日期/地點：即日起至7月17日、尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

查詢：https://shop.detshirts.com/tw/www.lcx.com.hk

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