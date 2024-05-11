DFS迪斐世尊享會慶祝一周年 聯乘日本人氣插畫家matsui/送旅行毛巾及行李牌

旅遊零售商DFS為慶祝迪斐世尊享會(DFS CIRCLE)全球貴賓計劃創立一周年，將透過應用程式為會員送上專屬好禮。由即日起至5月31日期間，顧客可收集一系列世界各地的專屬旅遊目的地行李貼紙，以及由人氣插畫家matsui聯乘單品，以暢遊獎勵世界。

引入 matsui 藝術元素 DFS特別與人氣插畫家matsui合作，帶來精心布置的店鋪。迪斐世將店舖精心佈罝並引入matsui的藝術元素，體現「目的地中的目的地」的意念。matsui擅於以歡樂而多彩的基調，將簡約而美麗插圖帶入生活，尤其是對小狗與人類的密切關係作出細膩又溫馨的描繪最能觸動人心。

全球17個地點的專屬文化地標及風景行李貼紙套裝

完成任務可獲限量套裝、旅行毛巾及行李牌 於即日起至5月31日期間，迪斐世尊享會將於應用程式推出一系列任務。顧客只需進入應用程式或前往店內，透過造訪任何商店 3 次，每次購買 2 個不同類別的產品，即可賺取最多3,500個迪斐世尊享會積分。 不同任務各有不同獎賞。迪斐世尊享會會員由即日起至5月31日期間在店內作出指定消費，將可獲得專屬好禮，包括全球17個地點的專屬文化地標及風景行李貼紙套裝，和3款由人氣插畫家matsui設計的特別限量版套裝、迪斐世聯乘matsui旅行毛巾及行李牌。