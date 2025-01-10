DHL退役制服升級轉化成潮流配飾 慈善義賣支持新一代時裝設計師

國際速遞公司DHL Express推出限量版時尚單品，利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成，不但為制服賦予新生命，更義賣系列，推動本地可持續時尚發展，支持新一代香港設計師。

本地知名時裝設計師徐逸昇(Angus Tsui)一向其獨特的可持續時尚設計聞名，他今次將退役的DHL制服，包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料，巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包，產品兼具耐用性和實用性，同時減少浪費。

單肩包前袋巧妙融入經典的DHL標誌，拉鍊和布料更是從原始制服中重新被剪裁利用，為穿搭添活力氣息。

多功能且時尚的斜揹包設有多個口袋和可調節的揹帶，設計隨興又帥氣，適合側揹或斜挎。配上經典的DHL標誌，巧妙地利用重新被剪裁的面料，為率性包款增添一抹亮點。

DHL Upcycled Journeyer Wallet：適合日常或外出旅遊使用，設有拉鍊前袋和多個卡槽，完美結合實用性和可持續性。$980

為進一步推動及支持本地可持續時尚發展，DHL將與本地非牟利團體Redress合辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress 設計大賽」歷屆參賽設計師，並為推動時尚產業的可持續性和可循環性作出貢獻。

DHL Express x Redress 慈善義賣

限量版升級再造系列即日起在angustsui.com/shop接受預訂，預計於第一季開始由DHL Express以GoGreen Plus 服務派遞，該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。參與慈善義賣的人士不僅可以得到極具創意的時尚單品，還能為支持本地可持續時尚發展出一分力。