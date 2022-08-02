digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」免費全面開通 召喚大小劇迷激發創意 投入享受舞台樂趣

銳意將藝術融入教育以鼓勵創意學習的本地劇場誇啦啦藝術集匯（誇啦啦），因應疫情顛簸而奮發開展digiAFTEC®平台，首推「青少年劇場入門指南」供大家免費於網上學習，再配合紙本創作筆記及舞台模型，以至延伸的戲劇工作坊，讓劇場愛好者們可趁暑假深入了解劇場運作，發掘舞台藝術的趣味，共同投入啟發創意。
全套共有九章節的digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」網上課程（適合高小至中學程度），簡單登記即可免費使用（https://www.aftec.hk/digiaftec-ypg/）。課程內容由本地及英國戲劇教育專家設計編寫，包括由舞台監督Cori導航，以動畫探索希臘及亞洲戲劇起源，360度環迴透視各式舞台，穿梭台前幕後不同範疇；更可觀看誇啦啦製作的《蝦碌舞台實錄》真人舞台演出，幕後搭台起景，參與解難小遊戲、作品貼文等互動環節，輕鬆了解舞台創作及演出的各方面。
親手打造手工舞台 輕鬆自編自導自演
如想更深入了解舞台，可訂購由本地紙藝設計單位Stickyline聯同專業舞台設計師參與設計的「手工舞台黑盒套裝」，內含精美印刷工作本、卡紙主舞台、角色立牌、小燈、佈景、道具的材料包，助你親手打造一個有演員、有佈景、可打燈的小舞台，運用網上課程所學自編自導自演，自家製作精彩劇場作品。「手工舞台黑盒套裝」現可於digiAFTEC®及timable平台內訂購，每套售$150，可於誇啦啦辦公室或順豐香港自營網點自取。
參與實體工作坊 接受挑戰分享樂趣
要活用網上課程所學，則不能錯過8月份舉辦的「青少年劇場入門指南」實體工作坊。分別有「戲劇及即興創作」和「舞台製作」兩大主題，大家除可於工作坊中大鬥演技，即興創作考急才之外，導師還會帶大家一同探索各種道具、戲服物料，以及如何以燈光創造各種特別效果。家長可帶同6歲或以上的小劇迷參加「家庭工作坊」，而10歲或以上的劇場愛好者，則可參加「公眾工作坊」，共同探索和分享舞台的樂趣。
「青少年劇場入門指南」工作坊
戲劇及即興創作
戲劇小遊戲，演技大鬥法，即興創作考急才
導師：潘君彥
上環文娛中心六樓展覽廳
家庭組：8月7日 (日) 上午10:00-下午1:00
公眾組：8月7日 (日) 下午2:30-5:30
香港文化中心行政大樓四樓展覽館
家庭組：8月17日 (三) 上午10:00-下午1:00
公眾組：8月17日 (三) 下午2:30-5:30
舞台製作工作坊
探索不同的道具、戲服物料，加上燈光創造特別效果
導師：張素宜、姜立如、賴妙芝
上環文娛中心六樓展覽廳
公眾組：8月6日 (六) 下午2:30-5:30
家庭組：8月12日 (五) 上午10:00-下午1:00
票務資料：
正價門票：$200
- 全日制學生、殘疾人士及看護人、六十歲或以上長者及綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠
- 每次購買四張門票或以上，正價門票可獲九折優惠
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