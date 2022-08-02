digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」免費全面開通 召喚大小劇迷激發創意 投入享受舞台樂趣

實體戲劇工作坊延續 digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」網上課程所學。

親手打造手工舞台 輕鬆自編自導自演 如想更深入了解舞台，可訂購由本地紙藝設計單位Stickyline聯同專業舞台設計師參與設計的「手工舞台黑盒套裝」，內含精美印刷工作本、卡紙主舞台、角色立牌、小燈、佈景、道具的材料包，助你親手打造一個有演員、有佈景、可打燈的小舞台，運用網上課程所學自編自導自演，自家製作精彩劇場作品。「手工舞台黑盒套裝」現可於digiAFTEC®及timable平台內訂購，每套售$150，可於誇啦啦辦公室或順豐香港自營網點自取。