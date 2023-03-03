DIOR秋冬預覽爆紅手袋巡禮：放大版復古散紙包手袋、新款Lady Dior、D-Joy、Book Tote亮相

秋冬系列時裝騷，終於來到DIOR亮相！創意總監Maria Grazia Chiuri今次以三位品牌女性代表人物，Catherine Dior、Édith Piaf及Juliette Gréco作為靈感，重新演繹1950年代年華。當中的花卉與華麗設計，像詩歌般的優雅，也代表著希望與獨立，展現女性叛逆堅強同時又可以脆弱優雅的矛盾魅力。

DIOR今季如詩般的概念吸引外，每件單品相信都預計要成為下期流行。這裡先為各位整合DIOR秋冬手袋系列的部分，一起來看看DIOR FW23系列！

在開始看預計秋冬爆紅手袋巡禮之前，不能不提及亮點名人的部分，「人間DIOR」JISOO跟荷里活級數名人Charlize Theron世紀合照，這畫面太珍貴了，要好好收藏！