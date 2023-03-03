DIOR秋冬預覽爆紅手袋巡禮：放大版復古散紙包手袋、新款Lady Dior、D-Joy、Book Tote亮相

秋冬系列時裝騷，終於來到DIOR亮相！創意總監Maria Grazia Chiuri今次以三位品牌女性代表人物，Catherine Dior、Édith Piaf及Juliette Gréco作為靈感，重新演繹1950年代年華。當中的花卉與華麗設計，像詩歌般的優雅，也代表著希望與獨立，展現女性叛逆堅強同時又可以脆弱優雅的矛盾魅力。
DIOR今季如詩般的概念吸引外，每件單品相信都預計要成為下期流行。這裡先為各位整合DIOR秋冬手袋系列的部分，一起來看看DIOR FW23系列！
在開始看預計秋冬爆紅手袋巡禮之前，不能不提及亮點名人的部分，「人間DIOR」JISOO跟荷里活級數名人Charlize Theron世紀合照，這畫面太珍貴了，要好好收藏！
JISOO穿起紫色平口晚裝，簡單的一頭中分黑色曲髮，滿滿復古魅力。至於Charlize Theron以一身黑白晚裝，並戴起黑超亮相，相當有女王氣勢。之後入到會場就除下太陽眼鏡，但無減其氣場，坐下來後微微露香肩，就是大明星的優雅與壓場感。
同場都有不少名人到場，如法國女藝人Mathilde Warnier、「女神星二代」Deva Cassel等。
看完名人，就來看看DIOR秋冬手袋。今次見到有熟悉的面孔，Lady Dior、Lady D-Joy與Book Tote都有在這裡出現，以新的面孔亮相。
Book Tote
Lady D-Joy
Lady Dior
另外，新款手袋偏向復古款式，如將復古散紙包放大成為手袋款式，也有肩身四方中長肩帶款的實用手袋款，當然不少得鏈條單肩包。手袋版型復古得來，有些連紋理材質都很復古，看來2023年復古要成為手袋大勢。
原文刊登於 Yahoo Style HK