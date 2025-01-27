DIOR誘惑煥彩唇色樂園限定店登陸銅鑼灣 巨型扭蛋機/自製夢幻粉紅特飲及甜甜圈

Dior經典的誘惑煥彩潤唇膏，能根據不少肌膚的酸鹼值產生反應，煥發個人化的自然唇色，加上舒適的滋養護唇配方，不少女生都手持一支！這款有色潤唇膏最近更新增多款暖色，令唇膏家族更為完整。Dior特別在銅鑼灣希慎廣場開設期間限定的誘惑煥彩唇色樂園，由即日起至2月16日，讓女生們走入夢幻樂園探索潤唇膏的多款色彩魅力。現場更有多個IG-able的打卡位、夢幻的粉紅特飲與甜甜圈，不妨趁新年及情人節與閨密一同去玩！

Dior誘惑煥彩唇色樂園期間限定店

誘惑煥彩潤唇膏是唇妝界的先驅，當年推出時，率先採用煥發色彩的唇色科技，針對肌膚的酸鹼值產生反應，煥發個人化的自然色澤，因而經常被模仿。潤唇膏更蘊含97%天然成分，可持續48小時為雙唇保濕。誘惑煥彩潤唇膏今年以嶄新面貌登場，加入獨有的全新成分，令潤唇膏得以在原有的冷色基調色彩陣容上，新增多款以暖色為基調的色調，為每張櫻唇帶來突顯自身自然色澤。配上美輪美奐的全新粉紅色外殼，流露高級訂製風格。

自製夢幻粉紅特飲及甜甜圈 另外，活動期間於Dior誘惑煥彩唇色樂園期間限定店購物滿$1,800或以上(包括誘惑煥彩潤唇膏)，即可體驗Dior首個Glow Bar，享用特製專屬色調特飲及甜甜圈，特飲的色調與味道可以自行調配，製作個人專屬的色調；另外亦可根據個人喜好，為甜甜圈加入不同圖案。另可獲得豐富限定禮遇。

自製夢幻粉紅特飲及甜甜圈 另外，活動期間於Dior誘惑煥彩唇色樂園期間限定店購物滿$1,800或以上(包括誘惑煥彩潤唇膏)，即可體驗Dior首個Glow Bar，享用特製專屬色調特飲及甜甜圈，特飲的色調與味道可以自行調配，製作個人專屬的色調；另外亦可根據個人喜好，為甜甜圈加入不同圖案。另可獲得豐富限定禮遇。

限定個人化禮遇： • 購買指定Miss Dior香薰即可尊享My ABCDior個人化服務，在香薰瓶上綴上個人專屬的英文字母及Dior圖案。

• 購物滿指定金額及產品更可尊享受鐫刻服務，於產品添上個人化點綴。



Dior誘惑煥彩唇色樂園期間限定店 地點：銅鑼灣希慎廣場一樓中庭 日期：2025年1月17日至2月16日 開放時間：上午11時至晚上10時

活動預約