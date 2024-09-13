Diptyque全新限量香氛系列 K11 MUSEA設限定展覽/送香氛禮品/體驗個人化刺繡

不少香水取材自大自然，Diptyque全新的Les Essences de Diptyque個人香氛系列，就以珊瑚、珍珠貝母、樹皮、睡蓮及沙地玫瑰為主角，這些大自然珍寶本來在人類嗅覺中難以覺察，品牌邀來調香界赫赫有名的多位大師，以想像力及精湛調配技藝，賦予屬於它們的香調及芬芳意境，向大自然致敬，同時讚頌觸不可及的珍貴氣息。為呼應全新系列誕生，品牌由即日至9月20日，在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。

Diptyque推出全新Les Essences de Diptyque個人香氛系列，以珊瑚、珍珠貝母、樹皮、睡蓮及沙地玫瑰為主角

為了今個系列，Diptyque誠邀長期合作夥伴、調香界赫赫有名的大師，包括Fabrice Pellegrin、Alexandra Carlin、Nathalie Cetto及Olivier Pescheux共同創作這系列精品。更找來愛爾蘭造型藝術家Nigel Peake，運用豐富的水彩色調巧妙地演繹出本系列自然元素的細膩質感，精心創作一系列徘徊於現實與想像之間的風景畫面。

Les Essences de Diptyque個人香氛系列的香水瓶，巧妙地復刻Diptyque於1968年誕生的首支香水造型。

這個限量系列也盛載於特別版的香水瓶中，巧妙地復刻Diptyque於1968年誕生的首支香水造型，在原裝Diptyque經典瓶基礎重新演繹嶄新香水瓶，品牌經典橢圓標誌則雕刻於玻璃瓶身上。透過標誌橢圓視窗，令瓶身背面Nigel Peake繪製的插畫盡收眼底。瓶身同時採用可循環使用材料，可加入補充裝無限次重複利用。

Corail Oscuro 黑暗珊瑚 淡香精 $2,500/100ml 黑暗珊瑚：描繪珊瑚在漆黑潟湖底中隨海浪搖曳又充滿活力的形象。融合波旁玫瑰香精與光亮的柑桔，再輔以海洋礦物的溫暖香調，突顯鮮紅色珊瑚與黑暗海床的明暗對比。

海上明月(珍珠貝母) ：讓人聯想到月亮與水面反射的炫目虹彩光芒，突顯出珍珠那精緻迷人又優雅的形象。與甜美乳香、辛香的粉紅胡椒胡椒和泥土氣息相結合，營造出辛辣琥珀香調。 Lunamaris 海上明月(珍珠貝母)淡香精 $2,500/100ml

Bois Corsé 濃香樹皮 淡香精 $2,500/100ml 濃香樹皮：樹皮作為緊緊包裹樹木的保護者角色，帶出一種安心又沉實之感。黑咖啡的濃鬱味道配搭奶油般的檀香精華及甜美的零陵香豆氣味，是一款與大自然寧靜產生共鳴的琥珀木質香調。

睡蓮：捕捉睡蓮在莫内花園水面上翩翩起舞的優美姿態，以紫羅蘭葉包裹小豆蔻及香草精華營造出綠色琥珀香調，藉此欣賞大自然寧靜之美。 Lilyphea 睡蓮 淡香精 $2,500/100ml

Rose Roche沙地玫瑰 淡香精 $2,500/100ml 沙地玫瑰：沙地玫瑰是一種含有大量砂粒的石膏或重晶石共生的結晶體，香水象徵沙地玫瑰的堅韌氣息。融合檸檬香調、千葉玫瑰及充滿礦物感的廣藿香，展現出在苛刻環境中茁壯成長的優雅。

為呼應全新Les Essences de Diptyque香氛系列推出，品牌由即日至9月20日，在 K11 MUSEA 2樓 Gold Ball開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽。展覽劃分了5個精心設計空間，演繹每瓶香水背後的想像之旅，帶大家探索大自然的隱藏寶藏。香水分別融合了花香、琥珀香和礦物香調等，誠邀客人停下來欣賞並沉浸在自然世界的美貌中。

Diptyque為每位親臨探索期間限定展覽的客人準備限定禮遇，在完成整個旅程體驗後客人可到K11 MUSEA Diptyque精品店獲得香氛禮品一份，更可體驗獨家個人化刺繡服務，詳情請到場查詢。

完成整個旅程體驗後客人可到K11 MUSEA Diptyque精品店獲得香氛禮品一份

Les Essences de Diptyque 個人香氛系列期間限定展覽 日期：即日至9月20 日 時間：11:00 - 20:00 （星期一至四）l 11:00 - 21:00 （星期五至日） 地點：Gold Ball, 2/F, K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號） 免費入場 Diptyque 店內獨家個人化刺繡服務 日期：2024年 9 月 13、15日 開放時間：14:00 - 20:00 地點：Gold Ball, 2/F, K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號） 個人化刺繡服務亦在以下日子及 Diptyque 專門店提供： 尖沙咀港威商場： 9月21日 九龍塘又一城商場：9 月28日 中環國際金融中心商場： 9 月29日 銅鑼灣時代廣場連卡佛：10月5、6日