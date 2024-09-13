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2024-09-13 13:14:20

Diptyque全新限量香氛系列 K11 MUSEA設限定展覽/送香氛禮品/體驗個人化刺繡

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Diptyque全新限量香氛系列 K11 MUSEA設限定展覽/送香氛禮品/體驗個人化刺繡

Diptyque全新限量香氛系列 K11 MUSEA設限定展覽/送香氛禮品/體驗個人化刺繡

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不少香水取材自大自然，Diptyque全新的Les Essences de Diptyque個人香氛系列，就以珊瑚、珍珠貝母、樹皮、睡蓮及沙地玫瑰為主角，這些大自然珍寶本來在人類嗅覺中難以覺察，品牌邀來調香界赫赫有名的多位大師，以想像力及精湛調配技藝，賦予屬於它們的香調及芬芳意境，向大自然致敬，同時讚頌觸不可及的珍貴氣息。為呼應全新系列誕生，品牌由即日至920日，在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。

Diptyque推出全新Les Essences de Diptyque個人香氛系列，以珊瑚、珍珠貝母、樹皮、睡蓮及沙地玫瑰為主角

Diptyque推出全新Les Essences de Diptyque個人香氛系列，以珊瑚、珍珠貝母、樹皮、睡蓮及沙地玫瑰為主角

為了今個系列，Diptyque誠邀長期合作夥伴、調香界赫赫有名的大師，包括Fabrice PellegrinAlexandra CarlinNathalie CettoOlivier Pescheux共同創作這系列精品。更找來愛爾蘭造型藝術家Nigel Peake，運用豐富的水彩色調巧妙地演繹出本系列自然元素的細膩質感，精心創作一系列徘徊於現實與想像之間的風景畫面。

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Les Essences de Diptyque個人香氛系列的香水瓶，巧妙地復刻Diptyque於1968年誕生的首支香水造型。

Les Essences de Diptyque個人香氛系列的香水瓶，巧妙地復刻Diptyque於1968年誕生的首支香水造型。

這個限量系列也盛載於特別版的香水瓶中，巧妙地復刻Diptyque1968年誕生的首支香水造型，在原裝Diptyque經典瓶基礎重新演繹嶄新香水瓶，品牌經典橢圓標誌則雕刻於玻璃瓶身上。透過標誌橢圓視窗，令瓶身背面Nigel Peake繪製的插畫盡收眼底。瓶身同時採用可循環使用材料，可加入補充裝無限次重複利用。

Corail Oscuro 黑暗珊瑚 淡香精 $2,500/100ml

Corail Oscuro 黑暗珊瑚 淡香精 $2,500/100ml

黑暗珊瑚：描繪珊瑚在漆黑潟湖底中隨海浪搖曳又充滿活力的形象。融合波旁玫瑰香精與光亮的柑桔，再輔以海洋礦物的溫暖香調，突顯鮮紅色珊瑚與黑暗海床的明暗對比。    

海上明月(珍珠貝母) ：讓人聯想到月亮與水面反射的炫目虹彩光芒，突顯出珍珠那精緻迷人又優雅的形象。與甜美乳香、辛香的粉紅胡椒胡椒和泥土氣息相結合，營造出辛辣琥珀香調。    

Lunamaris 海上明月(珍珠貝母)淡香精 $2,500/100ml

Lunamaris 海上明月(珍珠貝母)淡香精 $2,500/100ml

Bois Corse 濃香樹皮 淡香精 $2,500/100ml

Bois Corsé 濃香樹皮 淡香精 $2,500/100ml

濃香樹皮：樹皮作為緊緊包裹樹木的保護者角色，帶出一種安心又沉實之感。黑咖啡的濃鬱味道配搭奶油般的檀香精華及甜美的零陵香豆氣味，是一款與大自然寧靜產生共鳴的琥珀木質香調。

睡蓮：捕捉睡蓮在莫内花園水面上翩翩起舞的優美姿態，以紫羅蘭葉包裹小豆蔻及香草精華營造出綠色琥珀香調，藉此欣賞大自然寧靜之美。

Lilyphea 睡蓮 淡香精 $2,500/100ml

Lilyphea 睡蓮 淡香精 $2,500/100ml

Rose Roche沙地玫瑰 淡香精 $2,500/100ml

Rose Roche沙地玫瑰 淡香精 $2,500/100ml

沙地玫瑰：沙地玫瑰是一種含有大量砂粒的石膏或重晶石共生的結晶體，香水象徵沙地玫瑰的堅韌氣息。融合檸檬香調、千葉玫瑰及充滿礦物感的廣藿香，展現出在苛刻環境中茁壯成長的優雅。

為呼應全新Les Essences de Diptyque香氛系列推出，品牌由即日至920日，在 K11 MUSEA 2 Gold Ball開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽。展覽劃分了5個精心設計空間，演繹每瓶香水背後的想像之旅，帶大家探索大自然的隱藏寶藏。香水分別融合了花香、琥珀香和礦物香調等，誠邀客人停下來欣賞並沉浸在自然世界的美貌中。

Diptyque在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。 Diptyque在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。 Diptyque在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。 Diptyque在K11 MUSEA開設Les Essences de Diptyque期間限定展覽，並為客人送上香氛禮品。

Diptyque為每位親臨探索期間限定展覽的客人準備限定禮遇，在完成整個旅程體驗後客人可到K11 MUSEA Diptyque精品店獲得香氛禮品一份，更可體驗獨家個人化刺繡服務，詳情請到場查詢。

完成整個旅程體驗後客人可到K11 MUSEA Diptyque精品店獲得香氛禮品一份

完成整個旅程體驗後客人可到K11 MUSEA Diptyque精品店獲得香氛禮品一份

Les Essences de Diptyque 個人香氛系列期間限定展覽

日期：即日至920

時間：11:00 - 20:00 （星期一至四）l 11:00 - 21:00 （星期五至日）

地點：Gold Ball, 2/F, K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號）

免費入場

Diptyque店內獨家個人化刺繡服務

日期：2024 9 1315

開放時間：14:00 - 20:00

地點：Gold Ball, 2/F, K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號）

個人化刺繡服務亦在以下日子及Diptyque專門店提供：

尖沙咀港威商場： 921

九龍塘又一城商場：9 28

中環國際金融中心商場： 9 29

銅鑼灣時代廣場連卡佛：1056

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