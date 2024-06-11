Diptyque再推限定夏日系列 仲夏旅行禮盒內藏10件陽光香氛精品

Diptyque再度推出限定夏日系列，由法國藝術家Alexandre Benjamin Navet創作包裝圖案，為每款系列作品披上五彩霞衣。品牌首度推出仲夏旅行禮盒，如聖誕倒數月曆的包裝，內藏10件必備陽光香氛精品，包括個人香氛、家居香氛及護膚用品，今次毋需倒數，即時拆開地中海假期的氣息！系列更延伸至裝飾品，如便携花瓶、玻璃燭罩及蠟製花瓶等，為家居添上地中海夏日風情。

精緻的限定夏日系列，融入地中海風情的精髓，旨在向休閒舒適的夏日致敬。沉浸在盛夏的美景中，芳香的花香與湧起的浪花完美交織，炫目的陽光照在白色沙灘上，即使身處繁忙日常，都可放慢節奏，細膩感受地中海夏日熠熠生輝的自然美景。 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為這夏日系列創作包裝圖案，耀目色調選擇與現代筆觸令地中海詩意氣息躍然紙上。生動色彩精妙地演繹夏日氣息，將藝術、材質與想像合而為一。

法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為夏日系列創作包裝圖案

Diptyque向轉瞬即逝的奇妙時光致敬，首度推出一款仲夏旅行禮盒，彷彿將珍貴燦爛的陽光盡數收藏於禮盒中。10件必備陽光香氛精品巧妙地放置於精緻隔層中，每件都甄選自最受歡迎的夏日香氛產品，包括個人香氛、家居香氛及護膚用品，提前感受或隨心延續假日光陰。

限定夏日系列 10件必備陽光香氛精品 $2,400

系列主打限定Ilio(伊里奧)香調，重溫地中海自然風情與獨特仙人掌營造的夏日氣息。限定Ilio香調蘊含豐富花香調及果香調，鳶尾與茉莉相映成趣，透過淡香水和髮香噴霧展現得淋漓盡致。這次香調首度應用於不含酒精的清新噴霧，可安心噴塗在面部、身體及手袋上，是一種全新的塗香方式。而結合雅致辛香檸檬草與天竺葵香調的夏日身體精油噴霧，為夏夜驅蚊。 限定夏日系列少不了經典產品，限定的Citronnelle(檸檬草)香氛蠟燭共有經典190g或室內及戶外特大型香氛蠟燭(含5個燭芯)兩個尺寸。