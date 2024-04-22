Diptyque新推4款法式甜點蠟燭 海港城開限定咖啡店/限定香氛精品

Diptyque與巴黎著名老牌咖啡店Café Verlet獨家聯乘，以咖啡店內的餐牌內容為靈感，新推出4款香甜香氣，包括咖啡香氛的Café、馥郁軟忌廉甜香的Chantilly、法式糕點Biscuit及蜜餞香氣的Fruits confits，實行把巴黎咖啡館的香氣帶回家！如果想一次過體驗4款新香氣，品牌在尖沙咀海港城開設限定咖啡店，場內更會獨家發售咖啡豆燭蓋及巴黎咖啡店裝飾托盤，一眾香氛控記得不要錯過！

Diptyque與巴黎著名老牌咖啡店Café Verlet獨家聯乘，推出甜美精緻的限定版美味香氛蠟燭系列。

逾百年的古老咖啡店 Café Verlet誕生於1880年，這間巴黎最古老的咖啡店由Verlet家族創立，亦是花都首家咖啡豆烘焙工廠。多年以來，這間歷史悠久的咖啡店保持著手工烘焙傳統，幾代手工烘焙師延續這一技藝，不單保留了法國特有的咖啡文化傳統，亦令咖啡館成為品味的代名詞。

Diptyque與巴黎著名老牌咖啡店Café Verlet獨家聯乘，推出甜美精緻的限定版美味香氛蠟燭系列。

由 30 種口味中甄選 限定香氛蠟燭系列以Verlet咖啡店餐牌為靈感，從其中30種「純原創」口味中精心甄選，創作4種美味香調——咖啡香調的Café，加入令人難以抗拒的烘焙咖啡豆與烤穀物的香氣，就像喝一口濃縮咖啡；Chantilly軟忌廉香調在馥郁豐盈外，更巧妙加入一絲香草氣味，口感滑順輕盈，令人想起軟忌廉的甜味；Biscuit法式糕點香調混合Verlet招牌gâteaux de voyage(旅行之蛋糕)的各種辛香風味，與濃郁的廣藿香融為一體；Fruits confits蜜餞香調僅限於Diptyque精品店及官方網店有售，多汁酸澀的布冧香氣外包裹檀香、廣藿香及香脂的芬芳。此次聯乘融合嗅覺與味覺，著亮蠟燭，就如穿越柔軟、甜美和精緻的美食世界。

Diptyque更誠邀英國藝術家Britannique Clym Evernden，精心設計蠟燭燭杯及包裝盒插圖，充滿創意又栩栩如生的圖案，為本身簡約設計的香氛蠟燭注入巴黎特色，帶大家走入華麗的花都巴黎。

限定巴黎咖啡店登陸海港 城 Diptyque Café限定巴黎咖啡店由即日至5月2日登陸海港城，讓大家探索4款精緻香氛蠟燭，體驗巴黎美味佳餚的迷人香氣。場內除了有多款獨家禮遇，更獨家發售用於經典香氛蠟燭的咖啡豆燭蓋，以及巴黎咖啡店裝飾托盤。另外，凡於指定日子(4月27、28日及5月1日)到場選購任何產品，即送香醇手調咖啡。