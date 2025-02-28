Diptyque限定版Orphéon爵夢系列 藍銀色橢圓標誌/手工橡木禮盒 重現巴黎爵士酒吧氛圍

Diptyque早年趁著60周年之際，推出Orphéon(爵夢)香氛，更成為品牌近年的熱賣之作。Diptyque今年推出「限定版爵夢系列」，除了重新設計橢圓形標誌，同時更有手工橡木禮盒、香氛蠟燭二重奏禮盒，並帶來30ml新容量，邀請大家重溫那些音樂、藝術與生活完美交融的經典時刻。

創立於1961年的Diptyque，第一間店位於巴黎第五區的聖日耳曼大道，當時3位創辦人Desmond Knox-Leet、Yves Coueslant和Christiane Gautrot經常在旁邊的爵士酒吧「Orphéon」小聚，3人的身份分別為畫家、舞台佈景師及室內裝飾師，他們迸發無數創意，又將大量夢想變為現實。後來Orphéon結業，他們更索性買下部分區域，將店面積擴充三分之一，延續昔日的美好時光。Diptyque在2021年、慶祝60周年之際，決定重現當時酒吧兼咖啡館的氛圍，推出Orphéon(爵夢)香氛。如今Diptyque新出的Orphéon(爵夢)限定版系列，帶大家重返Orphéon酒吧，感受3位創辦人的創意空間香氣。

香氛濃縮六十年代初期的經典巴黎之夜 Orphéon(爵夢)淡香精重現同名酒吧昔日熱情動感的美妙氣氛，優質原料漸次綻放，完美呼應爵士樂俱樂部的魅力氛圍：溫暖的雪松木散發令人安心的香氣，讓人聯想到俱樂部內、一張張聆聽精彩對話的古色木櫃台與餐桌；令人垂涎的零陵香豆韻味包裹於空氣中，宛如瀰漫酒吧上空氤氳的金色煙圈。緊隨其後的杜松子生動活潑，彷如一杯杯參透聚會耳語的雞尾酒。 最後，茉莉的悠長餘香盡顯精緻優雅，淋漓地展現Orphéon酒吧常客的香水痕跡。

手工「雞尾酒櫃」橡木禮盒 Diptyque今年透過各種限量版創作呈現Orphéon世界，包括獨家的套裝禮盒，以橡木打造的禮盒，外部以手工雕刻的風景圖案裝飾，捕捉巴黎夜生活的魔力和Orphéon的溫暖氛圍，向藝術和手工藝致敬。禮盒外型酷似真正的雞尾酒櫃，內裡放有一瓶限定版Orphéon淡香精75ml，環保設計可循環使用。甫打開，即可看到香氛瓶映入眼簾，名副其實是視覺與嗅覺雙重體驗。

新推出 30ml 容量 Orphéon(爵夢)淡香精75ml首度推出限量版，商標經重新設計，獨特的藍色與銀色亮點增強了設計，向Orphéon酒吧的多棱面立柱致敬，這支立柱如今依然佇立於Diptyque地處巴黎聖日爾曼大道34號的精品店。而Orphéon(爵夢)香氛系列還新推出了30ml容量，讓大家隨時隨地補香。

香氛蠟燭二重奏 重現 Orph é on 氛圍 Diptyque還將這系列延伸至室內香氛領域，推出一套香氛蠟燭二重奏禮盒，內附Narguilé(水煙)與Genévrier(杜松)兩款香調，讓大家即使身在家中，亦可體驗巴黎聖日耳爾大道腹地那傳奇場所的熱烈氣氛與精妙香氣。

Diptyque限定版Narguilé (水煙)與Genévrier(杜松)小型香氛蠟燭套裝 $740/70g x 2

沉浸於 Orph é on 香氛世界：期間限定工作坊 為慶祝Orphéon全新限定系列推出，Diptyque將於2月28日至3月2日期間，特別呈獻一系列限定工作坊，讓大家探索Orphéon的香氛靈感和細膩香調，開啟一場充滿藝術氣息的香氛體驗。 ORPHÉON 爵士素描體驗 以嶄新方式體驗爵士樂！結合現場爵士樂演奏與專業指導，讓您捕捉音樂家在紙上的能量與動感。學習基本的素描技巧，創作出您個人對音樂的藝術詮釋。 主講：Lokki Ng 日期：2月28日（五）

ORPHÉON爵士素描體驗

DIPTYQUE 爵夢音樂會 與Diptyque一同重溫巴黎六十年代的爵士樂情懷。沉醉於那個年代令人心動的旋律，欣賞本地爵士音樂家的精湛演奏，重溫經典之夜的動人時刻，一同踏上一段扣人心弦的音樂旅程。 表演者：色士風演奏家Alex Woods、爵士低音大提琴手Justin Siu、鋼琴家Samuel Chan 日期：3月1日（六）

DIPTYQUE爵夢音樂會

ORPHÉON 爵士海報印刷工藝坊 以Orphéon作靈感的絲網印刷海報工作坊，運用傳統絲網印刷技巧，設計並印製您獨有的A3海報。透過永恆的版畫工藝，表達您對爵士樂的熱愛。 主講：David Wong 日期：3月2日（日）

Orph é on 限定工作坊資訊： 日期：2025年2月28日至3月2日 時間：每天各3節 (下午12時至1時/ 下午1時半至2時半/ 下午3時至4時) 地址：Ping Pong 129, 西環西營盤第二街129-135號南昌樓地舖 費用：港幣600元（完成體驗後，可於指定日期內到指定Diptyque指定精品店全數換購產品） 報名連結