Diptyque首個可補充香氛蠟燭系列 以香氣遊歷5個世界秘境 橢圓燭杯環保與時尚兼備

Diptyque在1963年推出首款經典蠟燭，60年後的今天，Diptyque首個可補充式香氛蠟燭系列「Les Mondes de Diptyque」(Diptyque 香氛之旅)驚喜亮相，蠟燭集合美觀度、藝術感與環保概念。5款香氛作品以不同城市的景致，訴說一段芬芳故事。為慶祝系列推出，Diptyque由即日起至9月21日在K11 MUSEA舉辦「Les Mondes de Diptyque」展覽，讓大家通往異域世界的隱世秘境。

Diptyque首個可補充式香氛蠟燭系列「Les Mondes de Diptyque」(Diptyque 香氛之旅)

「Diptyque 香氛之旅」由著名設計師Cristina Celestino特別為Diptyque度身訂做，採用精湛的壓製玻璃工藝，蠟燭的純色橢圓玻璃燭杯以3層疊加構成，完美呼應品牌的標誌形狀，刻有香爐圖案的玻璃燭杯蓋揭開後可用作燭座，完美展現細緻的玻璃工藝。蠟燭的另一亮點是環保設計，待香膏燃盡後，可清潔乾淨燭杯內壁的殘餘燭跡，再放入香膏補充裝，讓燭杯可以無限重用。

Diptyque 香氛之旅｜ Nymph é es Merveilles （仙女奇觀）香氛蠟燭 第一站來到意大利米蘭的Borromeo Visconti(拉伊纳泰)別墅。石塊與綠植拱門背後，是一片令人沉醉的美妙景致。這片「奇迹花園」的小徑滿是鮮花朵朵的橙樹，令噴泉四周空氣中瀰漫酸澀清新的成熟柑橘香氣，在意大利陽光照耀更加沁人心脾。 灰藍光影帶領你我深入這片毗鄰文藝復興宮殿的愉悅花園，以太陽與藝術為嚮導，任由思緒遊走於十六世紀意大利的恢宏場景中。

Diptyque 香氛之旅｜ La For ê t R ê ve （夢幻森林）香氛蠟燭 下一站讓大家來到墨西哥叢林隱世腹地中Las Pozas(拉斯波薩斯)花園。這座古典花園從前蘭花遍地，在英國收藏家兼詩人Edward James爵士的奇思妙想下，成為布滿各式植物及藝術作品的夢幻世界。 綠意盎然的自然氣氛中，隨處可見超現實主義混凝土雕塑，充滿巴羅克式的愉悅質感。La Forêt Rêve（夢幻森林）融合眾多醉人香調，精美的石榴紅燭杯內，難以言喻的熱帶花卉香氣撲面而來：晚香玉、依蘭依蘭、茉莉、香草及白松香，薈萃花園各式鮮花。

Diptyque 香氛之旅｜ Temple des Mousses （神社凝香）香氛蠟燭 「Diptyque香氛之旅」的第三站是京都。坐落於嵐山南坡的日式廟宇及禪修花園內，生長著一百二十多種稀有嬌嫩的苔蘚品種，在森林光影之間熠熠生輝。 香氛融合青苔、樹皮、地衣的木香與抹茶的柔美氣味，將這片美不勝收的植物之毯淋漓展現於芬芳景致中，帶來寧靜溫和的體驗。

Diptyque 香氛之旅｜ La Vall é e du Temps （時間幽谷）香氛蠟燭 La Vallée du Temps（時間幽谷）是位於中國江西景德鎮的一處世外桃源。景德鎮是中國瓷器之都，被稱為「白金」的瓷器曾是古時貨幣。 遍佈週圍的白茶也是當地一大特產，感受「功夫茶」（即細緻和講究的沖泡方法）技藝，便是體驗這種珍稀茶葉的所有細節特色，包括其與眾不同的香氣和銀色葉子，玻璃燭杯也因此選用銀色。點亮香氛蠟燭，仿若探秘蔥郁茶園間的一處千年瓷器工作坊。

Diptyque 香氛之旅｜ Terres Blondes （精金地帶）香氛蠟燭 來到最後一站，目光轉向位於美國科羅拉多州沙漠高原的石窟地帶，這裡是數百年前古印第安人的遺跡。這些初代居民開山鑿石，以夏乾冬硬的粗獷赭石建起房屋、辟出耕地。一望無際的金色如陽光普照大地，恰似這玻璃燭杯的優美色澤。點亮Terres Blondes香氛蠟燭，來一場前往美國大西部的精彩旅程，徜徉於原始而肥沃的土地上，感受迎面而來的熱烈氣氛。

「 Diptyque 香氛之旅」展覽 為慶祝系列推出，Diptyque由即日起至9月21日在K11 MUSEA舉辦“Les Mondes de Diptyque” 「Diptyque 香氛之旅」展覽。訪客可沉浸在5個精心設計的空間，每個區域代表系列的一款蠟燭，展示背後的故事和靈感，5個隱世秘境由意大利米蘭別墅裡的愉悅花園到墨西哥的叢林隱世腹地、從日本京都嵐山的日式廟宇裡的禪修花園，到中國景德鎮的蔥郁茶園間，最後來到美國科羅拉多州沙漠高原的石窟地帶，5種獨特的芬芳引領思緒恣意飛揚，開闢一段通往未知世界的夢幻旅程。Diptyque更為每位親臨探索"Les Mondes de Diptyque"「Diptyque 香氛之旅」展覽的客人準備限量禮遇，完成旅程體驗後可獲香氛體驗套裝。禮品數量有限，送完即止。