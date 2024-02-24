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生活
2024-02-24 13:00:00

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

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Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

Diptyque今年再度為其經典的Do Son(杜桑)香氛，推出限量系列，這款香氛源自創辦人之一Yves Coueslant，在越南的童年回憶。限量系列特別以越南手工藝——編織藤條——製作禮盒及燭蓋，向這經典香氛的起源及品牌傳承的手工技藝致敬。

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

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旅行與探索他鄉是Diptyque1961年建立至今的創意基石，3位品牌創辦人好友Christiane Montadre-GautrotYves CoueslantDesmond Knox-Leet從未停下遊歷世界的步伐，從歐洲到亞洲，將無數來自世界各地的獨特詩意美物，帶回位於巴黎聖日爾曼大道34號的精品店。

Do Son(杜桑)淡香水 $820/30ml、$1,280/100ml

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經典香氛源自創辦人Yves的童年回憶

越南在Diptyque品牌歷史與芬芳景致中，佔據著特殊位置。它見證創辦人Yves的童年時代，同時成就品牌最具代表性的經典作品之一：Do Son(杜桑)香氛。杜桑是他母親最鍾愛的花卉，花香精華融於這座越南海濱城市的微風中。這香氛作品出自Diptyque摯友、調香師Fabrice Pellegrin之手，晚香玉、茉莉與橙花香氣和諧交融，再以海洋香調襯托，獨樹一幟的感應運而生。

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

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弘揚越南手工技藝

Diptyque今年推出全新限量系列，特別與越南河內手工工坊Hanoia合作，精心製造兩款限量版作品。該工房致力於保護本土手工技藝，弘揚越南手工材料的獨家特色。

兩款限量作品包括一款獨家套裝，一方面是漆面木料的亮澤效果，源自上漆、打磨、拋光一系列古老傳統工藝的傳承；另一方面則是以天然材料及精緻紋理的藤條編織。擺放於藤枝禮盒底面與盒蓋均為漆面木材，刻有DO SON杜桑香氛圖案，橢圓商標上壓印高雅朱砂紅漆，與越南經典漆面色彩遙相呼應。盒內藏有75ml限量版DO SON杜桑淡香精。

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Do Son(杜桑)淡香精套裝 $2,395/75ml Do Son(杜桑)淡香精套裝 $2,395/75ml Do Son(杜桑)淡香精套裝 $2,395/75ml Do Son(杜桑)淡香精套裝 $2,395/75ml Do Son(杜桑)淡香精套裝 $2,395/75ml

編織藤條製成燭蓋

另一作品為編織藤條製成的燭蓋，可配搭中型Tubéreuse(晚香玉)香氛蠟燭使用。整套全新Do Son(杜桑)系列以磚紅色為主調，系列獨家推出的標準型磨砂紅漆面燭杯，以及與傳統編織技藝呼應的蜂巢紋包裝盒，從多個角度深入探索越南迷人的Tubéreuse(晚香玉)氣氛，體驗獨一無二的香氛景致。

Tubéreuse(晚香玉)中型香氛蠟燭連燭蓋套裝 $1,035

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Tubéreuse(晚香玉)標準香氛蠟燭 $560 Do Son(杜桑)淡香精 $1,500/75ml Do Son(杜桑)沐浴油 $480/200ml
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