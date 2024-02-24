Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

Diptyque今年再度為其經典的Do Son(杜桑)香氛，推出限量系列，這款香氛源自創辦人之一Yves Coueslant，在越南的童年回憶。限量系列特別以越南手工藝——編織藤條——製作禮盒及燭蓋，向這經典香氛的起源及品牌傳承的手工技藝致敬。

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

旅行與探索他鄉是Diptyque自1961年建立至今的創意基石，3位品牌創辦人好友Christiane Montadre-Gautrot、Yves Coueslant及Desmond Knox-Leet從未停下遊歷世界的步伐，從歐洲到亞洲，將無數來自世界各地的獨特詩意美物，帶回位於巴黎聖日爾曼大道34號的精品店。

Do Son(杜桑)淡香水 $820/30ml、$1,280/100ml

經典香氛源自創辦人 Yves 的童年回憶 越南在Diptyque品牌歷史與芬芳景致中，佔據著特殊位置。它見證創辦人Yves的童年時代，同時成就品牌最具代表性的經典作品之一：Do Son(杜桑)香氛。杜桑是他母親最鍾愛的花卉，花香精華融於這座越南海濱城市的微風中。這香氛作品出自Diptyque摯友、調香師Fabrice Pellegrin之手，晚香玉、茉莉與橙花香氣和諧交融，再以海洋香調襯托，獨樹一幟的感應運而生。

Diptyque 2024杜桑限量系列 漆面紅調搭配藤編元素 向越南工藝致敬

弘揚越南手工技藝 Diptyque今年推出全新限量系列，特別與越南河內手工工坊Hanoia合作，精心製造兩款限量版作品。該工房致力於保護本土手工技藝，弘揚越南手工材料的獨家特色。 兩款限量作品包括一款獨家套裝，一方面是漆面木料的亮澤效果，源自上漆、打磨、拋光一系列古老傳統工藝的傳承；另一方面則是以天然材料及精緻紋理的藤條編織。擺放於藤枝禮盒底面與盒蓋均為漆面木材，刻有DO SON杜桑香氛圖案，橢圓商標上壓印高雅朱砂紅漆，與越南經典漆面色彩遙相呼應。盒內藏有75ml限量版DO SON杜桑淡香精。