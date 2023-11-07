Diptyque ifc旗艦店 獨家發售藝術裝飾系列

Diptyque在ifc mall的旗艦店最近以全新面貌登場，這是品牌繼2022年9月在K11 MUSEA首次以全新品牌形象開設精品店後的第二家店舖。此店也是全港唯一發售全新藝術裝飾系列的店鋪，每件精品都象徵著品牌的精緻簡約格調。

Diptyque ifc旗艦店 獨家發售藝術裝飾系列

融入本地特色 旗艦店佔地120平方米，新店加入不少香港元素，右方的第一個空間揉合了品牌發源地—巴黎的裝飾傳統，融入奧斯曼公寓的典型灰泥和壁龕，配有鏤空竹天花板、來自香港本地的馬賽克傢俱、木鋼水槽和西班牙設計工作室Heaps & Woods的椅子。駐港的法國藝術家Elsa Jean Dedieu亦以Diptyque寶庫作靈感，設計了一幅描繪榕樹藤蔓的落地壁畫作裝飾，為Diptyque裝飾格調錦上添花。壁畫以具香港代表性的紫荊花為主花，體現店舖以充滿各地文化元素為設計的特色。

裝飾藝術系列 穿過木拱門是精品店的第二個房間，以磚紅色為主。一盞倒轉寶塔形的大型絲綢天花燈懸掛在飾有穆拉諾玻璃珠的精緻繩索支架上，下方是一張古董枱，鋪在中式地氈上，為房間增添華麗氣派。

顧客亦可從這個房間繼續探索Diptyque最新的裝飾系列，這個系列與多位知名設計師如Sam Baron合作，從優雅的白色融蠟設計燭罩，到設計精巧的扭紋火柴玻璃瓶，體現品牌對裝飾藝術的熱愛，系列更僅限於ifc mall旗艦店獨家發售。

以巴黎室內設計為主題的空間，可欣賞到以經典港式淺綠色瓷磚製成的牆身。離開店舖前，顧客更可在充滿藝術元素的禮物包裝空間，挑選獨一無二的Diptyque禮品盒，為產品刻上名字，並配上靈感源自日本傳統摺紙藝術的包裝紙等。

禮物包裝空間