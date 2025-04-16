Disney+獨家驚慄日劇《噬亡村》第2季熱播 港居酒屋設「供花村神社」抽御神籤

有「日式恐怖天花板」之稱的Disney+獨家驚慄日劇《噬亡村》第2季將於4月23日迎來大結局。緊張刺激的劇情，加上連場大尺度激情戲份引起全城熱議！Disney+為神秘架空的「供花村」進行「觀光宣傳計劃」！除了為供花村設立旅遊網站外，更加在香港指定日式居酒屋設置「供花村神社」，粉絲不妨到場「參拜」。

3 大劇情重點 大尺度演出 曾經主演《全裸監督2》的恒松祐里在《噬亡村》內飾演年輕版後藤銀。後藤銀表面上是家中養女，實質受到後藤家當家後藤金次的折磨。為了報復，她更色誘來乃神神社繼承人神山正宗。

年輕版後藤銀 恒松祐里飾演

揭露「那個人」身世 一直被奉為「現人神」的「那個人」，真實身份為後藤銀所生之子「白銀」！後藤銀年輕時被村民認為是「妖婦」後，放逐深山之中作為奉納祭的祭品。她在此時遇上以「食人」為生的「樫羽族」部落，並開始合作計劃搶奪供花村，所以「那個人」的食人因由是「樫羽族」所起。

新後藤家竟是食人族後代？ 以後藤金次為首的後藤家曾因饑荒問題與村民對着幹。後藤銀行準時機與神山正宗煽動村民反抗搶奪後藤家的糧食，並且取代他們成為新後藤家。後藤家世代食人的謎團亦隨即揭開！

後藤家世代食人原因即將解開

限定「供花村神社」登港 不少劇迷對虛構的供花村感到好奇。為此，Disney+特別製作「觀光宣傳計劃」，為供花村設計吉祥物及設立網站。但看似平平無奇的旅遊推廣網站暗藏「恐怖」訊息！香港Disney+亦在日式居酒屋「申子居酒屋」及「九鬼居酒屋」設置小型「供花村神社」。劇迷可免費索取「供花村旅遊小冊子」及抽取御神籤預測運程。