Disney+11月推出全新兩大訂閱方案點揀好？ 把握最後機會 教你點樣可以最多慳32%！附上小編推介Disney+ 猛片劇集！

Disney+訂閱優惠著數一覽

11月1日起，Disney+將推出「Disney+標準」及「Disney+高級」兩大全新訂閱方案。等小編為大家整理以下懶人包，無論是新、舊客戶，教你以最平的價錢，睇更多人氣猛片劇集！記得趕快在10月31日或之前行動！

方案 標準 高級 月費 $73 $90 年費 $738 $918 廣告 無 無 畫質 1080p全高清 4K Ultra HD 及 HDR 音質 5.1 杜比全景聲 同時觀看裝置數目 2 4

而家註冊或升級有幾著數？

10月31日或之前全新註冊Disney+年費方案或由Disney+月費方案升級至年費方案，用現有零售年費（HK$738）睇足一整年Disney+，即勁慳近32%*

如果是現有Disney+年費客户：

Disney+現有年費客戶，如果下一個計費日期是12月5日或之前，只要保留賬户，即可以現有零售價$738自動續訂Disney+一年，換句話說，下一期Disney+年費將維持不變，就可以享受到高級方案。

如果之前有join「快閃限時優惠」：

如果join咗$36睇2個月嘅「快閃限時優惠」，只要在限期內（10月31日或以前）可以隨時以$738升級為Disney+年費方案。（如有）剩餘訂閱期會於你的Disney+年費方案到期後繼續生效，不用擔心升級後會「蝕」！

*2023年10月31日前訂閱 Disney+年費方案，與2023年11月1日當日及之後以12個月分開支付Disney+高級方案之月費比較，節省近32%。訂閱者須年滿18歲。你的Disney+年費方案到期後將按 Disney+高級方案屆時的零售年費自動續訂（自2023年11月1日起Disney+高級方案的零售年費為港幣 $918）直至被取消為止。你可隨時取消，並於計費期結束後生效。已支付的月費或年費不設抵免。須受Disney+訂閱協議及相關私隱政策約束。

小編推介人氣至Hit熱門猛片劇集

《Moving超異能族》（Moving）