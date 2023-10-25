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生活
2023-10-25 21:30:00

Disney+11月推出全新兩大訂閱方案點揀好？ 把握最後機會 教你點樣可以最多慳32%！附上小編推介Disney+ 猛片劇集！

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Disney+11月推出全新兩大訂閱方案點揀好？ 把握最後機會 教你點樣可以最多慳32%！附上小編推介Disney+ 猛片劇集！

Disney+11月推出全新兩大訂閱方案點揀好？ 把握最後機會 教你點樣可以最多慳32%！附上小編推介Disney+ 猛片劇集！

Disney+訂閱優惠著數一覽

11月1日起，Disney+將推出「Disney+標準」及「Disney+高級」兩大全新訂閱方案。等小編為大家整理以下懶人包，無論是新、舊客戶，教你以最平的價錢，睇更多人氣猛片劇集！記得趕快在10月31日或之前行動！

方案

標準

高級
月費 $73 $90
年費 $738 $918
廣告
畫質 1080p全高清 4K Ultra HD 及 HDR
音質 5.1 杜比全景聲
同時觀看裝置數目 2 4

 

而家註冊或升級有幾著數？

10月31日或之前全新註冊Disney+年費方案或由Disney+月費方案升級至年費方案，用現有零售年費（HK$738）睇足一整年Disney+，即勁慳近32%*

如果是現有Disney+年費客户：

Disney+現有年費客戶，如果下一個計費日期是12月5日或之前，只要保留賬户，即可以現有零售價$738自動續訂Disney+一年，換句話說，下一期Disney+年費將維持不變，就可以享受到高級方案。

如果之前有join「快閃限時優惠」：

如果join咗$36睇2個月嘅「快閃限時優惠」，只要在限期內（10月31日或以前）可以隨時以$738升級為Disney+年費方案。（如有）剩餘訂閱期會於你的Disney+年費方案到期後繼續生效，不用擔心升級後會「蝕」！

*2023年10月31日前訂閱 Disney+年費方案，與2023年11月1日當日及之後以12個月分開支付Disney+高級方案之月費比較，節省近32%。訂閱者須年滿18歲。你的Disney+年費方案到期後將按 Disney+高級方案屆時的零售年費自動續訂（自2023年11月1日起Disney+高級方案的零售年費為港幣 $918）直至被取消為止。你可隨時取消，並於計費期結束後生效。已支付的月費或年費不設抵免。須受Disney+訂閱協議及相關私隱政策約束。

 

小編推介人氣至Hit熱門猛片劇集

《Moving超異能族》（Moving）

《Moving超異能族》劇照

《Moving超異能族》劇照

《Moving 超異能族》講述一群超能力者多年前被迫解散，本來安定地過著隱居生活，但數十年後卻有人要對超能力者進行獵殺，兩代超能力者如何共同面對跨時代的巨大存亡危機。

 

《洛基》第二季（Loki S2）

《洛基》第二季劇照

《洛基》第二季劇照

「雷神」弟弟做主角的同名電影「洛基」，由湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）飾演的「迷惑之神」洛基，受神秘力量所控制的「時間滑行」被迫進行多次的時空穿梭，與第一季亦有份出演的時間管理局特工梅比斯（Mobius），開始探索背後不為人知的秘密。今季還加入了「僅存的他」、變大版小分女（Miss Minutes），為這段無限時間驚險旅程，添加更多令人意想不到的驚喜！

 

《從前有間工作室：迪士尼繪夢100年》（Once Upon A Studio）

《從前有間工作室：迪士尼繪夢100年》劇照

《從前有間工作室：迪士尼繪夢100年》劇照

為慶祝迪士尼100週年，迪士尼推出全新原創短片，短短10分鐘，以全新的手繪及CG動畫重新呈現來自超過85部長、短片中出現的543名迪士尼角色、王子與公主、動物夥伴和反派等等，與觀眾及影迷一同慶祝迪士尼100週年。

 

 

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《偶然成為社長3》（Unexpected Business in California）10月26日上線

《偶然成為社長3》劇照

《偶然成為社長3》劇照

韓國人氣實境綜藝節目《偶然成為社長3》講述「異能人」車太鉉和趙寅成偶然成為美國加州超市社長，笑料百出！節目中亦會有不同的演員客串，包括於《Moving超異能族》有份擔任主演的韓孝周，兩位深受網民熱愛的浪漫異能人情侶將會再次合體，令粉絲期待。

 

《威尼斯謀殺案》（A Haunting of Venice）10月31日上線

《威尼斯謀殺案》劇照

《威尼斯謀殺案》劇照

《威尼斯謀殺案》是繼《東方快車謀殺案》、《尼羅河謀殺案》原班出演的靈異推理電影，由簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）飾演神探喬魏柏賀（Hercule Poirot），將會繼續破解經典懸疑案件。「奇異女俠」楊紫瓊亦捲入今次駭聞的案件中，在陰森古堡與亡靈溝通的降神會，掀起離奇且隱藏的黑暗與秘密。

 

《暗殺風暴》（Death Notice）11月24日上線

《暗殺風暴》劇照

《暗殺風暴》劇照

這套由邱禮濤執導，古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒及周秀娜主演的懸疑犯罪電影，講述轟動全城的殺手Darker再次派發「死亡通知單」，警方即使成立了專案小組，雖然每次都精準地分析出Darker的行動，但每次都無法避免殺戮發生。看似隨機的殺人事件，背後還隱藏著更大的陰謀，而Darker的真正身分亦逐漸浮現。

 

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