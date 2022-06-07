Disney+｜Disney+ 6月必看片單 《奇異博士2》6.22上架 Marvel全新原創劇《Ms. Marvel》

踏入6月，Disney+又推出全新片單，其中仍在戲院上映的《奇異博士2：失控多元宇宙》，將於6月22日在Disney+上架！另有Marvel新原創劇《Ms. Marvel》，以及2022版的全新一季《金田一少年之事件簿》，今個周末一於留喺屋企煲劇啦！

Disney+ 6 月片單｜奇異博士 2 ：失控多元宇宙

近期最受歡迎的電影肯定非《奇異博士2》莫屬！還未有空到戲院觀賞？Disney+於近日宣佈《奇異博士2：失控多元宇宙》將於6月22日正式上架！一般Marvel、Pixar及《星球大戰》系列等電影，大部分都是在上映後60日才安排於串流平台上架，今次《奇異博士2》的上架可說是極速！

故事承接《蜘蛛俠：不戰無歸》，奇異博士開啟了多元宇宙的大門，令世界陷入失控。在神秘新舊盟友協力下，他將會穿越多元宇宙，於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中，與全新強大對手正面交鋒！

上架日期：6月22日