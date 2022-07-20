Disney. Love Nature合作帶你進入環保叢林國度 全球巡迴限定店首站登「綠」又一城

近年世界各地紛紛出現反常天氣，全球暖化危機及環境保護等議題備受高度關注，地球資源並非取之不盡，必須好好珍惜及使用。今個夏天，又一城為提高大眾環保意識，與迪士尼合作帶來環保合作企劃，於7月21日至8月14日期間呈獻《Disney. Love Nature》活動，多位迪士尼經典卡通人物換上新裝，進入綠意盎然的大自然叢林國度，與你一起體驗綠「惜」生活！大家除了跟他們拍照打卡，更可購買全球限定迪士尼環保產品！
身處綠林 與迪士尼人物打卡
歡迎大家前往位於又一城的《Disney. Love Nature》花園，欣賞一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾，並感受綠草如茵帶來的小清新！
踏入迪士尼親親大自然綠「惜」之旅的第一站，就會先遇到鋼牙與大鼻(Chip 'n Dale)！兩隻佻皮的小松鼠用樹葉遮蔽眼睛在仙人掌和草叢裡打盹，不知道他們會夢見到什麼趣事呢？接着沿路走進叢林，便遇到被綠意盆栽植物環繞的唐老鴨(Donald Duck)，你可坐在花園木椅上與友人小憩片刻，沉醉於一片綠油油的自然寫意空間；而黛絲(Daisy Duck)身旁有美麗的盆栽，為這花園增添幾分甜蜜和樂趣！
另一邊，深受大家喜愛的米奇老鼠(Mickey Mouse)亦與高飛(Goofy)結伴而來，站在美麗的花園中，似乎對花卉盆栽十分感興趣！而熱愛打扮的米妮老鼠(Minnie Mouse)當然不會缺席這場盛大的叢林派對，又一城歡迎各位一起體驗大自然的美麗奧秘！
多款環保產品首次登場
穿越過綠色庭園與一眾卡通人物打卡後，大家便來到迪士尼全球首間綠色環保期間限定店，入手多款迪士尼全球首次以「Go Green」為概念推出的環保產品！店內的產品以3R環保原則製造，即循環再造(Recycle)、廢物利用(Reuse)及減少浪費(Reduce)，別具意義。產品亦以簡約素色為主，減少化學物質消耗之餘，同時亦減少產品的包裝，盡量減省不必要的浪費，為下一代締造可持續的美好環境。
迪士尼首次推出的環保產品，以最為實用的生活家品及廚具為主，再配上迪士尼卡通人物圖案，既實用又精美，追求綠「惜」生活的迪士尼迷絕不可錯過！
又一城My FESTIVAL會員尊享四款限量版環保袋換領 盡享購物樂趣
My FESTIVAL會員於2022年7月21日起可憑20積分於又一城手機應用程式內預留換領證，並在7月21日至8月14日期間於又一城即日以信用卡、扣賬卡、易辦事、八達通卡或銀聯卡單一消費滿港幣800元或以上*，即可換領限量版環保袋**乙個!
*受條款及細則約束。
**數量有限，送完即止。
又一城《Disney. Love Nature》活動
開放日期：7月21日至8月14日
展覽地點：九龍塘達之路80號又一城LG2層
查詢：2844 2222/ 5500 2342或瀏覽www.festivalwalk.com.hk