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生活
2022-07-20 22:53:28

Disney. Love Nature合作帶你進入環保叢林國度 全球巡迴限定店首站登「綠」又一城

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今個夏日，一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾出現在又一城的夢幻小花園中，帶領大家感受《Disney. Love Nature》的綠「惜」生活！

今個夏日，一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾出現在又一城的夢幻小花園中，帶領大家感受《Disney. Love Nature》的綠「惜」生活！

近年世界各地紛紛出現反常天氣，全球暖化危機及環境保護等議題備受高度關注，地球資源並非取之不盡，必須好好珍惜及使用。今個夏天，又一城為提高大眾環保意識，與迪士尼合作帶來環保合作企劃，於7月21日至8月14日期間呈獻《Disney. Love Nature》活動，多位迪士尼經典卡通人物換上新裝，進入綠意盎然自然叢林國度，與你一起體驗綠「惜」生活！大家除了跟他們拍照打卡，更可購買全球限定迪士尼環保產品！

 

身處綠林 與迪士尼人物打卡

歡迎大家前往位於又一城的《Disney. Love Nature》花園，欣賞一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾，並感受綠草如茵帶來的清新！

踏入迪士尼親親大自然綠「惜」之旅的第一站，就會遇到鋼牙與大鼻(Chip 'n Dale)！兩隻佻皮的小松鼠用樹葉遮眼睛在仙人掌和草叢裡打盹，不知道他們會夢見到什麼趣事呢？接着沿路走進叢林，便遇到被綠意盆栽植物環繞的唐老鴨(Donald Duck)，你可坐在花園木椅上與友人小憩片刻，沉醉於一片綠油油的自然寫意空間；而黛絲(Daisy Duck)身旁有美麗的盆，為這花園增添幾分甜蜜和樂趣！

另一邊，深受大家喜愛的米奇(Mickey Mouse)亦與高飛(Goofy)結伴而來，站在美麗的花園中，似乎對花卉盆栽十分感興趣熱愛打扮的米妮(Minnie Mouse)當然不會缺席這場盛大的叢林派對，又一城歡迎各位一起體驗大自然的美麗奧秘！

大家可於迪士尼朋友悉心打理的花園中欣賞植物，並坐在木椅小憩片刻。 黛絲和唐老鴨熱愛大自然，親自種植各種花卉盆栽點綴花園，為生活增添甜蜜和樂趣！ 米奇與高飛結伴而來，欣賞花園中的植物，不亦樂乎！ 熱愛打扮的米妮老鼠亦一起參加這場盛大的叢林派對，與其他迪士尼朋友一起體驗大自然的美麗奧秘！ 噓！鋼牙與大鼻正在仙人掌和草叢裡打盹中！

多款環保產品首次登場

穿越過綠色庭園與一眾卡通人物打卡後，大家便來到迪士尼全球首間綠色環保期間限定店，入手多款迪士尼全球次以「Go Green」為概念推出的環保產品！店的產品3R環保原則製造，循環再造(Recycle)、廢物利用(Reuse)及減少浪費(Reduce)具意義。產品亦以簡約色為主，減少化學物質消耗之餘，同時亦減少產品的包裝，盡量減省不必要的浪費，為下一代締造可持續的美好環境。

迪士尼首次推出的環保產品，以最為實用的生活家品及廚具為主，再配上迪士尼卡通人物圖案，既實用又精美，追求綠「惜」生活的迪士尼絕不可錯過！

迪士尼全球首間綠色環保期間限定店登陸又一城，店內的產品均以3R環保原則製造。

迪士尼全球首間綠色環保期間限定店登陸又一城，店內的產品均以3R環保原則製造。

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又一城Disney. Love Nature》活動

開放日期：7月21日至8月14日

展覽地點：九龍塘達之路80號又一城LG2

查詢：2844 2222/ 5500 2342或瀏覽www.festivalwalk.com.hk

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