Disney. Love Nature合作帶你進入環保叢林國度 全球巡迴限定店首站登「綠」又一城

今個夏日，一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾出現在又一城的夢幻小花園中，帶領大家感受《Disney. Love Nature》的綠「惜」生活！

近年世界各地紛紛出現反常天氣，全球暖化危機及環境保護等議題備受高度關注，地球資源並非取之不盡，必須好好珍惜及使用。今個夏天，又一城為提高大眾環保意識，與迪士尼合作帶來環保合作企劃，於7月21日至8月14日期間呈獻《Disney. Love Nature》活動，多位迪士尼經典卡通人物換上新裝，進入綠意盎然的大自然叢林國度，與你一起體驗綠「惜」生活！大家除了跟他們拍照打卡，更可購買全球限定迪士尼環保產品！

身處綠林 與迪士尼人物打卡

歡迎大家前往位於又一城的《Disney. Love Nature》花園，欣賞一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾，並感受綠草如茵帶來的小清新！

踏入迪士尼親親大自然綠「惜」之旅的第一站，就會先遇到鋼牙與大鼻(Chip 'n Dale)！兩隻佻皮的小松鼠用樹葉遮蔽眼睛在仙人掌和草叢裡打盹，不知道他們會夢見到什麼趣事呢？接着沿路走進叢林，便遇到被綠意盆栽植物環繞的唐老鴨(Donald Duck)，你可坐在花園木椅上與友人小憩片刻，沉醉於一片綠油油的自然寫意空間；而黛絲(Daisy Duck)身旁有美麗的盆栽，為這花園增添幾分甜蜜和樂趣！

另一邊，深受大家喜愛的米奇老鼠(Mickey Mouse)亦與高飛(Goofy)結伴而來，站在美麗的花園中，似乎對花卉盆栽十分感興趣！而熱愛打扮的米妮老鼠(Minnie Mouse)當然不會缺席這場盛大的叢林派對，又一城歡迎各位一起體驗大自然的美麗奧秘！