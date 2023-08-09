DJ SODA DJ Mao率領逾30位亞洲女DJ 於《Diva Music Fest》音樂節Battle

一個以亞洲女DJ掛帥的音樂節《Diva Music Fest》，將成為今夏最後一場火辣熱爆的音樂盛宴，喜好派對與音樂節的樂迷，大家趕緊捉實夏天的尾巴。 《Diva Music Fest》音樂節邀請了來自亞洲各地的36位全女班DJ，包括DJ SODA、DJ Mao(浜崎真緒)、YAKO KIT、MISS HAILEY、KAY KAY、YUMI、KARA、MIA、PEACH、SAKURA、LOKYII、DJ Xin、BABBYANG、NANA、Milky、BOSS、MONE、swallow、Vgene、VANVERA、HIVERGOD、BELLE、ELSIE、J.WAN、BXXCH、SUKIXX、ROHA、Senna、LEXII、IVY、LUA、MOLLY、WEST、EOS、JENNA CHEW、Rachel B和RoxyJune等獻技。

紅白兩姐女DJ輪流上場 音樂節會以「Battle」形式進行，將逾30位全女班DJ分為紅白兩組，展開強勁的音樂節拍對戰，為觀眾帶來更多互動和刺激。此外，大會還推出了全球首創的360度移動舞台，讓DJ在表演期間能夠與每一位觀眾近距離接觸，讓觀眾有一種身臨其境的感覺，這將為整個派對增添更多的樂趣。 DJ SODA和DJ Mao都對這次的演出充滿了期待。DJ SODA表示：「這次的戶外音樂會讓每位DJ更加投入和興奮，希望觀眾能專注於音樂，而不僅僅關注我的外表和服裝。如果現場氣氛熱情高漲，我會盡力回饋給大家。」

DJ Mao則對舞台設計感到興奮，她期待能夠跳入觀眾席與樂迷共度瘋狂時光。她表示，：「因為平時的表演都自己站在台上，很需要大家的打氣來提升氣氛，聽說今次舞台可以近距離跟大家見面，應該是很不錯的體驗，可以清楚看到大家，甚至跳下去跟大家跳舞，很瘋狂的想法，如果真的發生一定會被經理人罵！」 與頂尖女DJ共度派對時刻 《Diva Music Fest》將為樂迷帶來前所未有的音樂體驗，讓大家沉浸在音樂和狂歡的世界中。無論是熱愛音樂的樂迷，還是追求刺激的派對人士，都可以在這場音樂節中，找到屬於自己的樂趣和滿足。這將是一個難忘的音樂盛宴，讓樂迷與亞洲地區一班頂尖女DJ，共度一個充滿能量和熱情的時刻。

《Diva Music Fest》詳情： 日期：9月16、17日(下午3時開始) 地點：香港中環海濱AXA x WONDERLAND 票價：$480 查詢： https://tix-get-go.kktix.cc