DOLCE&GABBANA Beauty香港首間精品店開幕 品牌大使文佳煐現身/最新Devotion香水及美妝系列

Dolce&Gabbana Beauty最近在海港城港威商場，開設香港首間精品店，品牌更請來人氣韓國女演員兼Dolce&Gabbana全球品牌大使文佳煐(Mun Ka Young)首度來港，聯同陳凱詠(Jace Chan)及李靖筠(Gladys Li)出席精品店開幕。

品牌早前推出DEVOTION EAU DE PARFUM，是Dolce&Gabbana Beauty首款的明亮美食香調香氛，巧妙地捕捉意大利地中海獨有的風情，前調的清新橙花與馬達加斯加香草的甜美香氣交織，揉合柑橘蜜餞的誘人芳香，形成極致鮮明的對比。Devotion散發出感性迷人及令人安心的溫暖氣息。香水瓶身上加入標誌性的Sacred Heart設計，以古典的Zamak金屬立體打造，展現精湛工藝。

DEVOTION EAU DE PARFUM $730/30ML、$1,025/50ML、$1,375/100ML

DEVOTION 美妝系列 隨著Devotion女士香水的推出，品牌同時推出全新Devotion美妝系列，包Face Illuminator、Liquid Mousse Lipstick及括Extreme Volume Mascara，同樣加入Sacred Heart聖心，充滿古典風格。

DEVOTION美妝系列

Illuminating Face Powder($470)融合液體高光與粉狀高光優點於一身，帶來舒適質感。高濃度色素和珠澤粒子提亮肌膚，打造細緻明亮妝感。採用頂級純素成分，當中包括全新天然可持續性活性原材，提取自產於坎帕尼亞的Aglianico紅酒葡萄果渣升級改造而成，其抗氧化和保濕功效有助減淡老化跡象，Dolce&Gabbana透過選用這類成分，以行動支持小型本地生產商。

Illuminating Face Powder($470)

Liquid Mousse Lipstick($340)帶來9款柔軟霧面色調，質地柔軟輕盈，數秒即融的配方賦予雙唇絨滑、啞緻分明的妝感。純素配方蘊含從西西里島回收並升級再造的牛油果中所提取的活性成分，有效促進透明質酸生成及修復表皮天然脂質屏障，達至即時補濕潤澤的功效。

Liquid Mousse Lipstick($340)

Extreme Volume Mascara($335)高度防水，同時豐盈睫毛達205%，其創新配方加入84%的天然原料成分，當中包括出產自卡拉布里亞(Calabria)的香橙，透過回收再用提取出可持續的活性成分及D-Panthenol，有助維持睫毛強韌健康，一刷瞬即增厚、豐盈同時提升睫毛。

Extreme Volume Mascara($335)