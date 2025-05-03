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生活
2025-05-03 10:00:00

DR.Martens 14XX系列 減輕鞋身重量 出角鬥士皮boots

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DR.Martens 14XX系列 減輕鞋身重量 出角鬥士皮boots

DR.Martens 14XX系列 減輕鞋身重量 出角鬥士皮boots

英國鞋履品牌DR.Martens，為大家準備了一個充滿工業美學的夏日，全新14XX系列以DOCS的經典輪廓為基礎，進行顛覆和演變。

VENT 14XX系列，延續之前的Protect Pack(AW24)EXOSHIELD(SS25)發布中探索的工業設計，專注於為暖季創造的鞋款，通過重構傳統的角鬥士涼鞋和滑入式拖鞋，提供對保護的簡化詮釋，配以DMs全新輕量化Shore 2.0外底。

 

VENT XX01 Sandal 採用黑色光滑打磨皮革製成，這是DMs經典光滑皮革的高光版本。配備壓花矽膠鞋頭和穿孔鞋面，鞋跟結合橡膠成型的鞋跟杯，參考了EXOSHIELD靴子的鞋頭，並使用耐磨的Marvel皮革。每雙鞋都配有柔軟尼龍鞋舌，提供額外舒適感，以及兩條可調節的防撕裂快拆帶，實現個性化合身。最後配有橡膠化的單色鞋跟環。

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VENT XX01 Sandal $1,699 VENT XX02 MULE $1,699 Shore 2.0 Outsole鞋底，設計有深齒紋，而且重量減輕，不會犧牲耐用性。 VENT XX02 Mule鞋面進行了穿孔工序，以增加通風。 VENT XX02 Mule兩條可調節快拆帶，令鞋款更添工業風的重型感。

VENT XX02 Mule採用優質灰色或黑色光滑打磨皮革製成。結構上增強了矽膠鞋頭，並進行穿孔以增加通風。每雙鞋都配有彈性側翼，以確保牢固合身。另附舒適為重點的微纖維鞋墊。

Shore 2.0 Outsole鞋底，採用注塑工藝，配合吹氣氣泡以減輕重量，同時不犧牲耐用性。Shore 2.0設計有深齒紋，以改善原始Shore鞋底的抓地力，並通過傳統的邊縫將其固定在鞋面上。

這個夏天，讓DR.Martens 14XX系列包款陪你一起走出時尚的新天地，展現你獨特的穿搭個性。

查詢：https://drmartens.com.hk

 

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