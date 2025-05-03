DR.Martens 14XX系列 減輕鞋身重量 出角鬥士皮boots

英國鞋履品牌DR.Martens，為大家準備了一個充滿工業美學的夏日，全新14XX系列以DOC’S的經典輪廓為基礎，進行顛覆和演變。

VENT 14XX系列，延續之前的Protect Pack(AW24)和EXOSHIELD(SS25)發布中探索的工業設計，專注於為暖季創造的鞋款，通過重構傳統的角鬥士涼鞋和滑入式拖鞋，提供對保護的簡化詮釋，配以DM’s全新輕量化Shore 2.0外底。

VENT XX01 Sandal 採用黑色光滑打磨皮革製成，這是DM’s經典光滑皮革的高光版本。配備壓花矽膠鞋頭和穿孔鞋面，鞋跟結合橡膠成型的鞋跟杯，參考了EXOSHIELD靴子的鞋頭，並使用耐磨的Marvel皮革。每雙鞋都配有柔軟尼龍鞋舌，提供額外舒適感，以及兩條可調節的防撕裂快拆帶，實現個性化合身。最後配有橡膠化的單色鞋跟環。