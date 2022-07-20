DSE放榜2022丨大學7大神科 畢業薪酬3萬起跳 文科生一樣讀得

DSE文憑試今日放榜，相信不少學生都為大學揀科而煩惱，考得好的當然劍指各大「神科」，但其實「半神科」前景一樣有吸引，當中包括文科學生也能報讀的GBUS和教育學系，各位應屆DSE同學仔要留意了！

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DSE放榜2022｜ 4 大類神科 港大佔 3 個

香港大學內外全科醫學士( JS6456 )及中文大學內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別( JS4502 )

醫科一向是歷年「神科」之首，不少狀元的目標都是入醫學系。2021年收生分數中位數分別為45(最佳6科在加分制下得分數)及42.5分(最佳6至7科)，中大的「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」收生成績中位數更高達47分！不過，醫學士課程長達6年，而且畢業後還要實習一年才能執業，變相搵少幾年錢，所以根據醫管局一般職系薪級表，醫生的起薪點為70,465元，假以時日就可以彌補失去的7年搵錢機會。

香港大學法學士( JS6406 )、中文大學法學士學位課程( JS4903 )

另一神科就要數法律了，除了為期4年的法學士學位外，中大及港大也分別有開辦5年制的法學士的雙學位課程，如港大的法學士工管/政治學及法學雙學位 (JS6808)、文學士及法學士(JS6078)、社會科學學士(政治學與法學)及法學士(JS6810)，以及中大的工商管理學士及法律博士雙學位(JS4264)。港大多個法學士課程2021年收生分數中位數為36至47分(最佳6科)，而中大則為30至32分（最佳6科）。完成學位後，法學士畢業生還要修讀為期1年的PCLL(法學專業證書)，再到律師行實習兩年，才能正式成為事務律師。在本地或跨國大行擔任見習律師，起薪約為2萬至4萬元不等。

香港大學牙醫學士( JS6107 )

入讀港大牙科，就可以成為許廷鏗(Alfred)的師弟妹，不過要入讀都並非易事，2021年港大牙科收生分數中位數為46(最佳6科在加分制下得分數)，比同校的醫科還要高！根據衛生署的職系薪級表，牙科醫生起薪點為64,270元。

科技大學環球商業管理課程( JS5313 )

根據科大GBUS的報告，2018年度逾一半畢業生投身金融業，僱主包括德意志銀行、J.P. Morgan、瑞銀、高盛等投資銀行，其餘畢業生從事管理咨詢、市場營銷、通訊傳播等；根據2016年的統計，科大GBUS畢業生起薪點約4萬，非常可觀。

DSE放榜2022｜收生門檻較低的「半神科」

如果你不幸在DSE考試中失手，請你絕對不要灰心，因為其實除了以上神科之外，也有收生門檻較低的半神科，而且就業也前境不俗！

理工大學物理治療( JS3636 )、職業治療( JS3624 )、放射學( JS3612 )、醫療化驗科學( JS3478 )、眼科視光學( JS3650 )

以上5個學系被堪稱為「Poly五寶」，由於前境穩定、畢業後即可獲專業資格，而且起薪點高，因此備受學生追捧。Poly五寶去年收生分數中位數最低(最佳6科在加分制下為35.3分)的是眼科視光學。根據理大的就業調查，2020年畢業生的平均月薪達30,841元；收生分數中位數最高(最佳6科在加分制下為39.9分)的物理治療學系，2020年畢業生的平均月薪更達32,502元。

目前東華學院、公開大學、明愛專上學院亦有開辦物理治療課程，東華學院更有齊職業治療、醫療化驗科學、放射治療學等。雖然3間院校的課程均為自資課程，但收生門檻較低，DSE考生考獲21.9至24分(最佳5科)，便已達東華學院專職醫療學系2020年的平均收生分數。

城市大學獸醫學學士( JS1801)

城大是本港首間開辦獸醫課程的院校，課程更由2019年起獲政府資助，學費由每年12萬大減至42,100元。課程2021年收生分數中位數為34(最佳6科)，收生門檻直迫傳統神科。根據漁農自然護理署的招聘資料，獸醫師起薪點達67,295元，加上城大獸醫畢業生資格受澳洲及紐西蘭、內地及東南亞等地認可，出路更廣。

教育大學教育榮譽學士

根據教育大學的就業調查，2020年畢業生入職教師的起薪點為31,676元，而且除了科學教育外，其他教育學系一般不設修讀理科的要求，對文科生非常有利。教大中國語文教育榮譽學士(JS8105)、英國語文教育榮譽學士—小學(JS8222)、中學數學教育榮譽學士(JS8391)等教育榮譽學士課程於2021年收生成績平均分數為21至22(最佳5科)，而一向受歡迎的幼兒教育(JS8404)2021年收生成績平均分數為20分，根據浸大「香港幼兒教育人力資源及薪酬福利調查」，2021年幼教畢業生整體的平均入職月薪為22,713元。