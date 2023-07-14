DSE 2023｜自稱「DSE閱卷員」疑於小紅書賣機密文件 被踢爆係慣犯仲反擊：等考評局做嘢

DSE放榜在即，除了一眾考生們為自己十多年來的成績緊張外，更有人疑似想以考生對DSE的緊張狂利。近日就有一名自稱「中文科閱卷員」化身「DSE5**王老師」，於小紅書上分享自己的評卷心得，更把印有「2023年DSE 機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件上傳到小紅書！

小紅書岀現「DSE閱卷員」自稱中大中文系 有過24年DSE經驗 這個自稱「DSE Miss huang 5**」的「DSE閱卷員」，於小紅書的自我簡介表示有十年日校、十四年補習的文憑試經驗，而強調自己「熟悉考評」，是內部培訓常客，研究過千試卷。

疑網上賣機密文件：8月會公開更多 其後，「王老師」早於今年5月已經在小紅書公開自己負責改「百感交雜的聚餐」的作文試題，又指需在限期內目標要改500篇作文，更寫下「經驗，才是洞悉的基礎」，疑似暗示自己的「經驗」是可售的，又揚言會在8月會公開更多。

被踢爆係慣犯仲反擊：等考評局做嘢 如此公開違反與考評局的保密協定後，她不單被前考評局科目經理楊穎宇批評，更被一眾網民討伐，指她是慣犯。而她面對這些評論只是把用户名改掉，並寫下「#等考評局做嘢」。