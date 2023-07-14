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2023-07-14 17:03:25

DSE 2023｜自稱「DSE閱卷員」疑於小紅書賣機密文件 被踢爆係慣犯仲反擊：等考評局做嘢

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近日有人於小紅書上洩露DSE評卷機密文件。

近日有人於小紅書上洩露DSE評卷機密文件。

DSE放榜在即，除了一眾考生們為自己十多年來的成績緊張外，更有人疑似想以考生對DSE的緊張狂利。近日就有一名自稱「中文科閱卷員」化身「DSE5**王老師」，於小紅書上分享自己的評卷心得，更把印有「2023年DSE 機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件上傳到小紅書！

她不單上傳印有「機密」兩字的DSE文件，更直接把「評卷參考」上傳上網。（網上圖片）

她不單上傳印有「機密」兩字的DSE文件，更直接把「評卷參考」上傳上網。（網上圖片）

小紅書岀現「DSE閱卷員」自稱中大中文系 有過24年DSE經驗

這個自稱「DSE Miss huang 5**」的「DSE閱卷員」，於小紅書的自我簡介表示有十年日校、十四年補習的文憑試經驗，而強調自己「熟悉考評」，是內部培訓常客，研究過千試卷。

該名「王老師」，從簡介可見實在是經驗豐富。（網上圖片）

該名「王老師」，從簡介可見實在是經驗豐富。（網上圖片）

疑網上賣機密文件：8月會公開更多

其後，「王老師」早於今年5月已經在小紅書公開自己負責改「百感交雜的聚餐」的作文試題，又指需在限期內目標要改500篇作文，更寫下「經驗，才是洞悉的基礎」，疑似暗示自己的「經驗」是可售的，又揚言會在8月會公開更多。

她疑似暗示自己的「經驗」是可售的。（網上圖片）

她疑似暗示自己的「經驗」是可售的。（網上圖片）

其後她更揚言8月會公開更多文件。（網上圖片）

其後她更揚言8月會公開更多文件。（網上圖片）

被踢爆係慣犯仲反擊：等考評局做嘢

如此公開違反與考評局的保密協定後，她不單被前考評局科目經理楊穎宇批評，更被一眾網民討伐，指她是慣犯。而她面對這些評論只是把用户名改掉，並寫下「#等考評局做嘢」。

她更把DSE考生的5**作文試卷放上網。（網上圖片）

她更把DSE考生的5**作文試卷放上網。（網上圖片）

考評局回應：會採取跟進行動

考評局表示有相關條列嚴正要求閱卷員必須將資料保密，強調如證實有閱卷員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。

考評局表示根據《香港考試及評核局條例》 所有評卷員應對整個評卷過程保密。（圖片來源：有線新聞截圖
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