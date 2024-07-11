DSE 2024｜放榜日或打風 考評局1情況下延遲發成績 紅雨黃雨點安排？

DSE文憑試將於7月17日(周三)放榜，根據香港天文台的最新天氣預測，下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多，此外一個廣闊的低壓槽將影響南海中部至菲律賓東部海域，到時或會有新的低壓區形成，或在DSE放榜日打風，各位家長及莘莘學子記得密切留意當日天氣及考評局的最新消息。

DSE 2024｜放榜日或打風 考評局2情況下延遲發成績 紅雨黃雨點安排？

根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)預測，周末至下周會有1至2個熱帶氣旋進入南海，其中一個更可能會吹至海南省，目前熱帶氣旋的路徑仍有不確定性，不過仍要留意。

7月是香港傳統風季，去年DSE於7月19日放榜，但就遇著首個颱風「泰利」，天文台在7月17日凌晨發出8號東北烈風或暴風信號，兩者幾乎撞到正！

天文台預測，受一股偏南氣流影響，廣東沿岸仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，周末至下周初中國東南部持續酷熱。同時，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶。預料受廣闊低壓槽影響，下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。

DSE放榜打風安排｜天文台預測，預料受廣闊低壓槽影響，下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。

DSE 放榜打風安排｜ 8 號風球 / 黑雨 / 紅雨 / 黃雨等惡劣天氣安排

考評局表示，如果當天放榜日，8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號於早上6時生效，將會延遲發放成績通知書、網上查閱成績及以SMS發放成績。

若上述警告信號於當天下午1時或之前取消，學校可於信號取消兩小時後派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取考生成績通知書。此外，考評局亦會於信號取消3小時後向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的手機短訊(SMS)。

若警告信號下午1時後才取消，發放成績通知書、網上查閱成績及以SMS發放成績的服務便會將延遲1天至7月18日(周四)。

如果當時只是發出黃色或紅色暴雨警告，發放考試成績予學校、於S I M 下載解密考試成績檔案的密碼、網上查閱成績服務及以短訊形式發放考試成績則維持不變。