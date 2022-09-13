Duffy新朋友粉紅色狐狸LinaBell正式登陸香港迪士尼！ 率先睇全新主題商品餐飲+重點活動

Duffy又有新朋友啦！期待而久的粉紅色狐狸LinaBell，於9月9日正式在香港迪士尼樂園登場！一次過推出不同互動體驗、美食、周邊商品及酒店住宿等，Duffy粉絲一定不能錯過！
Linabell｜設多個打卡位+尊享自拍時刻 現身米奇與好友歡聚慶典
為歡迎Linabell加入香港迪士尼，園區設有多個打卡位，其中大家一定要到馬迪小店，店內增設LinaBell 的超萌佈置，大家可以和鞦韆上的37吋LinaBell
毛公仔來個合照；另一個37吋的LinaBell毛公仔就坐在商店門口的木箱上。
另外位於美國小鎮大街內的小鎮影院，亦設有「我與Duffy遊歷之旅」自拍專區，大家可近距離與Duffy和LinaBell合照打卡。
此外，LinaBell 將由9月10日起跟Duffy與好友結伴現身，與賓客見面。這個裝飾增設了以7位Duffy與好友專屬配色為設計靈感的蝴蝶！想與Duffy與好友見面的賓客可於入園後，憑樂園門票或會員卡資料在樂園網站或手機應用程式領取「迪士尼預約等候卡」，派完即止。LinaBell亦會聯同其他迪士尼朋友參與在美國小鎮大街舉行的「米奇與好友歡聚慶典」，在列車上驚喜現身。
Linabell｜近30款LinaBell主題商品 必買毛公仔+頭箍+爆谷桶
香港迪士尼區將陸續推出近30款LinaBell主題商品供粉絲入手，其中包括頭箍、鑰匙扣、手提袋、飾物、文具及家品等，更有香港迪士尼樂園限定的 LinaBell尾巴造型配飾。
訂購網上限定的「LinaBell 奇妙處處拍套票」，粉絲更可得到與LinaBell會面時刻（只限二人）。除了享有迪士尼處處拍專業攝影師的服務，以及全日無限數碼照片下載，同時可獲人氣熱賣的LinaBell毛公仔！見面後將獲贈與LinaBell合照的8R沖印照片和以 LinaBell相框裱裝的6R沖印照片！
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Linabell｜LinaBell主題美食 放大鏡曲奇/蜜桃牛奶軟雪糕
當然少不了一系列LinaBell主題美食！及戶外小食亭及大街餅店推出窩夫餅、麵包圈、曲奇與芝士蛋糕。而過小鎮雪糕店則推出蜜桃牛奶味軟雪糕，整個雪糕呈粉嫩色系，萌度十足！另外，大街餐廳亦推出了賣相滿分的三層下午茶，每款都精緻可愛，跟餐的蜜桃士多啤梨乳酪特飲更印上了Linabell的肖像！
酒店餐廳方面，翠樂庭餐廳推出甜品自助餐；芊彩餐廳則有下午茶，各位Duffy粉絲們絕對不能錯過！
Linabell｜動畫藝術教室 教你親手畫Linabell
喜歡畫畫的你，不妨到動畫藝術教室，在動畫師的專業指導下，親手畫出最愛的萌樣LinaBell，並將這一幅最完美的紀念品帶回家中！
Linabell｜LinaBell萌粉世界主題酒店房間+ Duffy Fans-tasy輕『營』遊
迪士尼酒店同步推出全新獨家「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置及「Duffy Fans-tasy 輕『營』遊」！
「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置包括四款香港迪士尼限定商品，除了印有 LinaBell樣貌的枕頭套、毛毯、地毯與杯子之外，更有園內熱賣的LinaBell爆谷桶與超人氣LinaBell毛公仔。喜歡野餐的則可以購買「Duffy Fans-tasy 輕『營』遊」，每個私人營地將以Duffy與好友主題作佈置，並可享用小食籃的各款小食。