Duffy新朋友粉紅色狐狸LinaBell正式登陸香港迪士尼！ 率先睇全新主題商品餐飲+重點活動

Duffy又有新朋友啦！期待而久的粉紅色狐狸LinaBell，於9月9日正式在香港迪士尼樂園登場！一次過推出不同互動體驗、美食、周邊商品及酒店住宿等，Duffy粉絲一定不能錯過！

Linabell ｜設多個打卡位 + 尊享自拍時刻 現身米奇與好友歡聚慶典

為歡迎Linabell加入香港迪士尼，園區設有多個打卡位，其中大家一定要到馬迪小店，店內增設LinaBell 的超萌佈置，大家可以和鞦韆上的37吋LinaBell

毛公仔來個合照；另一個37吋的LinaBell毛公仔就坐在商店門口的木箱上。

另外位於美國小鎮大街內的小鎮影院，亦設有「我與Duffy遊歷之旅」自拍專區，大家可近距離與Duffy和LinaBell合照打卡。

此外，LinaBell 將由9月10日起跟Duffy與好友結伴現身，與賓客見面。這個裝飾增設了以7位Duffy與好友專屬配色為設計靈感的蝴蝶！想與Duffy與好友見面的賓客可於入園後，憑樂園門票或會員卡資料在樂園網站或手機應用程式領取「迪士尼預約等候卡」，派完即止。LinaBell亦會聯同其他迪士尼朋友參與在美國小鎮大街舉行的「米奇與好友歡聚慶典」，在列車上驚喜現身。