Duffy與好友春日之旅回歸迪士尼！ 限定列車+公仔打卡位+小劇場 $859可入場兩次

「Duffy與好友同萌遊」矚目回歸迪士尼，與粉絲們共度繽紛春日！Duffy與好友由即日起至5月7日，邀請粉絲們帶同心愛的毛公仔，登上限定列車暢玩樂園，並於不同園區內的專屬打卡位拍照留下愉快回憶。香港居民更專享限時優惠，$859即可入園兩次。

春日限定列車準備出發！ 「Duffy與好友同萌遊」於即日起至5月7日回歸迪士尼，與粉絲共度春日時光。小鎮大街火車站已擺滿各種裝飾及打卡位，等待訪客光臨。期間限定的「Duffy與好友春日限定列車」車廂內外貼滿Duffy與好友圖案貼紙，陪伴乘客穿梭樂園各處，粉絲上車前不妨與喜歡的角色打卡。列車將會途經不同主題打卡位，各位切勿錯過！

Duffy 與好友「結伴萌遊」時刻 如果希望與ShellieMay一同舉辦歡迎派對，迎接穿上超可愛新衣、首次坐火車出遊回來的Duffy、LinaBell與‘Olu Mel，粉絲們可在小鎮大街火車站觀賞Duffy與好友「結伴萌遊」時刻。他們將唱歌跳舞，向粉絲們訴說旅途中的小故事。

春日限定小劇場 除此之外，全部7位Duffy好友將奇妙夢想城堡舞台變身為野餐草地，上演Duffy與好友「快樂分享」小劇場，載歌載舞及大玩遊戲，與粉絲享受愜意時光。

毛公仔專屬「可愛座」打卡位 暢玩樂園時，當然要與毛公仔留念！樂園各處的毛公仔「可愛座」打卡位專為毛公仔而設，方便粉絲於奇妙夢想城堡、小鎮大街火車站、探險世界、灰熊山谷及迷離莊園，拍下最萌旅行相。別忘記到Duffy與好友遊玩屋，與換上春日新衣的角色們一同合照。

樂園各處已經充滿春日氛圍，當中包括樂園正門的全新Duffy車長造型花圃及小鎮廣場的新裝飾，令人沉浸於繽紛世界之中。

主題餐飲及紀念品 迪士尼同時推出一系列限定滋味及紀念品，當中包括最適合打卡的全新「Duffy與好友眾樂樂巨型雪糕新地」及極受歡迎的毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍。由即日至6月30日，香港居民專享「雙重暢玩」優惠，可於指定期間入園兩次，與Duffy好友們開展春日小旅行。