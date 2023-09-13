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生活
2023-09-13 12:00:00

Dyson首間科研美髮體驗店進駐ifc 入手限定玄黑金色系列/個人印名服務/送專用底座

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Dyson首間科研美髮體驗店進駐ifc 入手限定玄黑金色系列/個人印名服務/送專用底座

Dyson首間科研美髮體驗店進駐ifc 入手限定玄黑金色系列/個人印名服務/送專用底座

Dyson全港首間Dyson科研美髮體驗店，最近進駐中環國際金融中心(ifc)，體驗店以美髮產品為主，展示多款風筒、造型器及直捲髮等。顧客更可在新店買到限定一個月的全新玄黑金色系列，包括Dyson Supersonic風筒及Dyson Airwrap多功能造型器，並在精裝禮盒上印壓姓名縮寫。由即日起至2023930日，在體驗店購買任何Dyson Supersonic風筒，更送價值$500的專用底座(桃紅色)一個。

Dyson全港首間Dyson科研美髮體驗店，最近進駐中環ifc。

Dyson全港首間Dyson科研美髮體驗店，最近進駐中環ifc。

Dyson新色美髮產品 迎接新店開張

為慶祝Dyson科研美髮體驗店在ifc開業，Dyson推出全新玄黑金色系列的Dyson Supersonic風筒和Dyson Airwrap多功能造型器。玄武岩貌似黑色石頭，卻擁有金屬光澤，加配金色點綴，更添神秘和高貴感。玄黑金色美髮系列將由即日起的一個月內，在科研美髮體驗店和Dyson官網獨家發售。

玄黑金色的Dyson Airwrap多功能造型器 玄黑金色的Dyson Supersonic風筒

專業造型體驗

客人可在新店體驗Dyson Supersonic風筒、Dyson Airwrap多功能造型器和Dyson Corrale直捲髮造型器，這些產品專為不同髮質而設，具備智能熱控功能減少熱力傷害，維護頭皮及髮絲健康。在體驗區和互動展區，展示了Dyson美髮造型器如何幫助解決頭髮損傷。現場有Dyson產品專家為顧客分析頭髮健康狀況，並根據頭髮類型和生活方式，分享如何用Dyson美髮產品在家打造專業的美髮造型。顧客可預約Dyson專業造型體驗，體驗獨特美髮服務。

客人可在新店體驗Dyson Supersonic風筒、Dyson Airwrap多功能造型器等。 顧客可預約Dyson專業造型體驗，體驗獨特美髮服務。 店內展示多款風筒、造型器及直捲髮造型器等。 Dyson全港首間Dyson科研美髮體驗店，最近進駐ifc。 Dyson全港首間Dyson科研美髮體驗店，最近進駐ifc。 Dyson科研美髮體驗店展出Dyson Airwrap多功能造型器。 Dyson科研美髮體驗店展出Corrale直捲髮造型器。

獨家個人化客製服務

美髮體驗店提供獨家個人化客製服務，在購買產品後，可以選擇禮盒顏色，並在盒上印壓姓名縮寫及多個圖案。新店開幕期間亦有限定禮遇，由即日起至2023930日，在Dyson科研美髮體驗店購買任何Dyson Supersonic風筒，即送價值$500的專用底座(桃紅色)一個。數量有限，送完即止。

在盒上印壓姓名縮寫及圖案。 客人可以選擇印壓姓名的顏色及多款圖案。 客人可以選擇印壓姓名的顏色及多款圖案。

地址：中環國際金融中心商場11035號舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

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