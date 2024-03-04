Dyson Airstrait新出二合一吹風直髮器 吹乾直髮一步到位/期間限定店優惠

Dyson今年新出Dyson Airstrait二合一吹風直髮器，簡單一步即可做到吹乾同時直髮，為讓大家試用新產品，由即日起至3月10日，Dyson在尖沙咀K11 Art Mall開設期間限定Dyson美髮科技體驗空間，展示Dyson Airstrait二合一吹風直髮器背後的科研和技術，同時體驗Dyson創新的美髮技術。限定Pop-up更有一系列體驗活動及獨家禮遇，想入手的女生不要錯過！

Dyson今年新出Dyson Airstrait二合一吹風直髮器

Dyson Airstrait 賣點｜無熱面板技術 避免熱傷害 傳統熱面板直髮技術使用高溫造型，過高溫度可能導致頭髮斷裂和失去水潤亮澤。Dyson Airstrait二合一吹風直髮器，就以強勁而集中的氣流，吹乾同時拉直濕髮，做到一步到位，不單避免傳統熱面板直髮技術為髮絲帶來的熱力損害，在濕髮模式下有效提升頭髮健康：頭髮強韌度增加60%、頭髮水潤度增加高達28%，以及減少高達60%的染髮褪色。用家可以簡化每日吹整及造型程序，輕鬆塑造滑光亮的自然直髮造型，同時保持頭髮的自然水分，減少毛躁和飛翹，難怪在美國、韓國，及內地等市場推出後即大受歡迎。

Dyson Airstrait 賣點｜ Hyperdymium 摩打 每秒推送逾 11.9 升空氣 Dyson Airstrait二合一吹風直髮器配備Hyperdymium摩打，這款摩打經專門設計，是Dyson頭髮護理產品技術的核心。摩打輕量小巧但動力強勁，產生的氣流足以同時吹乾並拉直濕髮。13片葉輪的轉速高達每分鐘106,000轉，每秒可推送出超過11.9升空氣，產生高達3.5kPa氣壓。 直髮器上有兩排1.5毫米的出氣窄縫，氣流透過窄縫加速吹送，形成兩排高速氣流刀片，以45度向下吹出，匯聚形成一股集中的氣流，同時吹乾及拉直髮絲，容易操控。精準的定向氣流有助排順髮絲，打造出具光澤的順滑美髮效果。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器採用無熱面板技術，配備Hyperdymium摩打，每秒可推送出超過11.9升空氣，做到吹乾直髮一步到位。

Dyson Airstrait 賣點｜智能溫控技術 與Dyson頭髮護理系列其他產品一樣，Dyson Airstrait二合一吹風直髮器具備智能溫控功能。由玻璃珠組成的熱敏電阻會將所得數據發送至微處理器實時監測溫度並調節，每秒偵測16次，確保氣流不會高於所需溫度，避免高溫傷害頭髮，保護髮絲的自然光澤。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器具備智能溫控功能。

Dyson Airstrait 賣點｜乾濕兩用 多項個人化設置 Dyson Airstrait二合一吹風直髮器設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」模式固定造型。 「濕髮」、「乾髮」造型模式預設特定熱力及氣流選項，以達至最佳效果。「濕髮」造型模式提供80°C、110°C及140°C 3種熱力選擇。「乾髮」造型模式則設120°C或140°C，亦可進一步選擇「加強」模式。 氣流控制方面，二合一吹風直髮器設有低速及高速兩種氣流速度選擇。當產品的手柄鎖定後，更可直接當作風筒使用，從濕髮造型可先吹乾髮根，再解鎖手柄以吹乾同步拉直髮絲。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式

Dyson 期間限定美髮科技體驗空間 為讓更多人體驗到這款新產品，Dyson由即日起，在尖沙咀K11 Art Mall舉行的期間限定Dyson美髮科技體驗空間。現場除了可以了解Dyson最新科研和技術外，更可即場體驗產品如何達到吹乾同時順直頭髮的效果。於會場完成體驗後，可於光亮直髮自拍館留影，分享至社交平台更有機會獲取精美禮品乙份。會場亦有Dyson全系列的美髮產品以供體驗，Dyson產品專家會為顧客提供個人美髮造型的專業建議。