Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器 首款可連接藍牙美髮產品/珊瑚莓限定色登場

不少女生家中都有一部夾髮機，Dyson最近推出全新Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器，是品牌首款可連接藍牙的智能美髮產品，用家可因應個人需要，通過應用程式智能定制造型流程，做到輕鬆吹乾、完成捲髮或順直等專屬造型。智能吹風造型器更以限定的珊瑚莓色登場，作為今年的聖誕禮物也是不錯的選擇！

由Dyson工程師研發i.d. curl個人化捲髮程序，用家可實時連接MyDyson應用程式，就著個人造型需求，打造想要的捲髮或直髮效果。用家只需在首次使用MyDyson應用程式時，簡單回答問卷及設定專屬頭髮檔案，程式就會根據用家的頭髮類型，定制個人化捲髮程序。之後一按即可啟動i.d curl個人化捲髮程序，自動上捲、塑型，並用冷風固定捲髮。用家亦可參考造型指南，在家輕鬆完成多種造型效果。

有別於傳統捲髮機以熱力捲髮，Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器主打Dyson第九代數碼馬達，推動強勁氣流，利用康達效應實現氣流乾髮同時造型。Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器配備智能溫控技術，確保不會過熱損害髮絲。使用Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器可有效增加頭髮水潤度高達10%，捲髮持久度長達8小時，呈現自然閃亮的造型效果。

頭髮扁塌是造型大敵，品牌同時全新推出的錐形持久髮捲，可在造型時更貼近髮根，更有效吸附髮絲，塑造具層次感、更有彈性的捲度，並讓頭頂髮絲更蓬鬆。Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器配備共6款多功能配件，完成吹乾、抗毛躁、直髮及捲髮效果。

珊瑚莓限定色 靈感源自品牌自家種植的草莓

Dyson每年均會為送禮季節推出限定新色，今年就以Dyson Farming自家種植的草莓為靈感，推出全新珊瑚莓限定色。Dyson每年在英國種植逾122.5萬株草莓，這些草莓在一座佔地15英畝的先進溫室中全年生產。該溫室採用創新循環供熱系統，將作物廢料透過厭氧消化處理轉化為能源。珊瑚莓正是這次探索的最終成果，團隊以草莓為靈感延伸創造出一種融合紅色、桃色和橙色的精緻粉紅色調，成為獨特的珊瑚莓。團隊還從大自然進一步汲取靈感，以帶有藍色的按鈕顏色向藍寶石原石致敬，並和珊瑚莓色構成對比效果，突顯品牌的科技元素。

Dyson在其美髮系列產品上採用了這款限定新色，產品即日起於Dyson香港官網及Dyson體驗店發售。各大電器零售商將於 11 月8日起陸續發售。