Dyson Supersonic r專業版風筒 機身輕巧+熱力均勻 7大賣點精準塑造專業造型

Dyson風筒屢獲好評，是不少女生的美髮神器。不過品牌的目標客戶不限於愛美生，更為專業髮型師打造體積更小更輕巧的「Dyson Supersonic r專業版風筒」，採用全新“r”型機身設計，並以流線型加熱器均勻加熱，不單可增強造型精確度，亦可快速乾髮。而且機身重量更比一罐汽水還要輕，解決髮型師手腕勞損的問題。

全新Dyson Supersonic r專業版風筒

全新Dyson Supersonic r專業版風筒比上一代產品體積縮小30%、重量輕20%，更易於操控，能快速乾髮，並帶來更順滑、無毛躁和更有光澤感的美髮效果。 行內普遍的問題 Dyson注重消費者的真實需求，當中也包括專業髮型師。品牌自2017年以來，與696位髮型師訪談，以了解他們的工作環境、習慣及需求。髮型師每天通常會接待4到15位客戶，每位客戶的造型時間平均為30到60分鐘，並且在每次造型過程中需要調整角度多達30次。動作重複而造成勞損，例如患上腕管綜合症，這個情況在業界相當普遍。促成 Dyson Supersonic r 專業版風筒的誕生，為專業髮型師提供一款靈活且易上手的工具，原單應對現實需求，同時帶來卓越的造型體驗和效果。

即睇Dyson Supersonic r專業版風筒7大賣點： Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 1 ｜嶄新人體工學設計 Dyson Supersonic r專業版風筒採用革命性的「r」型流線人體工學設計，重量僅為325 克，比一瓶頭髮噴霧的重量還輕，這種形狀亦讓專業人士能吹風至平常難以觸及的位置，提供更好的控制度和舒適感。

Dyson Supersonic r專業版風筒賣點1｜嶄新人體工學設計

Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 2 ｜流線型加熱器均勻加熱 在開發 Dyson Supersonic r 風筒時，工程師要平衡最佳加熱器性能、重量和體積，希望做到減小尺寸而同時提升性能，提供更輕巧靈活的工具，解決髮型師手臂疲勞、頭髮無光澤以及過熱傷害等問題。 Dyson 的新型加熱技術小巧輕便，且具備極高的功率密度。傳統加熱器使用包裹在母板上的開放式電線，令氣流易產生熱點和冷點。而Dyson的流線型加熱器技術，使用拱形加熱器，由對稱的金屬箔片組成，形成懸浮軌道，能均勻地將熱量傳輸到氣流中，在沒有過熱的情況下，增強造型精確度。均勻溫度亦可快速乾髮，且不會造成熱損傷。

Dyson Supersonic r專業版風筒賣點2｜流線型加熱器均勻加熱

Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 3 ｜智能溫控 與 Dyson 其他髮護產品一樣，Dyson Supersonic r專業版風筒配備智能溫控系統。玻璃珠型熱敏電阻與加熱器的溫度感應器互相配合，每秒測溫高達20 次，防止過熱傷害，保護客人頭髮自然光澤。 Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 4 ｜ RFID 智能配件升級 Dyson Supersonic r專業版風筒還配件具備無線射頻識別 (RFID) 感應器，有效與風筒傳訊，自動調整到最適當的溫度及氣流設定，每個配件的溫度及氣流都經專家預設好，達至最佳性能表現。Dyson Supersonic r 專業版風筒配件具備配件智能辨識功能，能自動紀錄上次使用時風溫和風速的設置，減少調整設定所需的時間，為髮型師及客人省下不少時間。

Dyson Supersonic r專業版風筒賣點3｜智能溫控

Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 5 ｜人體工學按鈕 操作方便 Dyson Supersonic r專業版風筒配備3種精確的風速設置及４種溫度模式，包括恆定冷風，並在手柄上設有符合人體工學的控制按鈕，確保操作的便捷性，手柄上也設置LED顯示燈，讓髮型師使用風筒時可輕鬆查看設置，無需中斷造型過程，提升工作效率。

Dyson Supersonic r專業版風筒賣點5｜人體工學按鈕 操作方便

Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 6 ｜ 3D 網格捕捉環境灰塵和碎屑 全新設計的可拆卸深層濾網採用3D網格結構，有效捕捉環境灰塵和碎屑，外部則配置了防堵塞的新型外殼，在確保濾網耐用的同時，保護風筒性能。手柄下方的濾網清潔指示燈，亦會在需要清潔時閃爍，直接提醒髮型師定期清理。而3.2米長的專業電線也為各種髮廊提供靈活度。

Dyson Supersonic r專業版風筒賣點6｜3D網格捕捉環境灰塵和碎屑

Dyson Supersonic r 專業版風筒賣點 7 ｜多個智能配件風嘴 Dyson Supersonic r專業版風筒可用5個不同風嘴，應付不同造型及乾髮需要，例如如果有頭皮敏感問題的人士，可選用柔和乾髮風嘴，均勻地分散氣流，更溫和呵護頭皮，但乾髮所需時間不變。如果想減少毛躁，則可使用順滑風嘴，吹送更多負離子，有助減少毛躁，打造順滑髮絲。風嘴更可以磁力吸附於風筒架上，使用方便。 快速乾髮風嘴：為每日快速乾髮而設。產生高速氣流以快速乾髮。 精準集風嘴：集中氣流以達至更精準局部造型。 柔和乾髮風嘴：均勻地分散氣流，更溫和呵護頭皮。 順滑風嘴：吹送更多負離子，有助減少毛躁，打造自然順滑髮絲。 抗毛躁風嘴：使用康達效應將毛躁髮絲隱藏於較長髮絲之下，以塑造滑順效果。