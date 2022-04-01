Easter Fun！

為慶祝復活節，文華東方酒店糕餅廚師團隊特意設計了一系列節慶甜點和法式糕點，有復活蛋造型開心果芒果蛋糕、海鹽焦糖白朱古力復活蛋及充滿藝術氣息的水彩盤朱古力復活蛋，另有復活節主題件裝蛋糕。各款甜點於4月期間在文華餅店及網上商店供應，可預訂自取或選擇送到府上。

有得食

有得玩

極受小朋友歡迎的人氣創意蛋糕Bombshell推出SHELL-lebration復活節系列。五款可愛造型的「蛋」款款有特色，有甜蜜炸「蛋」、敲敲趣味復活「蛋」及雪糕新地咖啡趣「蛋」等，全部以全人手打造，白朱古力打造而成外殼裡，蘊藏逾20款精緻糖果，用鎚仔扑開，即見可愛兔子、趣致小雞、甘甜可口迷你蘿蔔。另有棉花糖、啫喱糖及迷你復活蛋等，小朋友一定開心滿瀉！

另外，正值Bombshell成立3周年，由即日至2022年4月10日，可透過Bombshell專頁參加有獎遊戲，贏取主題甜點。復活「蛋」由即日起有售，需4天前預訂。

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