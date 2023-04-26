熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 香港學校 姜濤 港股攻略 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-04-26 17:00:00

Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒 逾百打卡點/送巨型海報/簽名充電器

分享：
Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒 逾百打卡點/送巨型海報/簽名充電器

Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒 逾百打卡點/送巨型海報/簽名充電器

Blue Girl全新推出Blue Girl Light，酒精濃度只有3.5%，味道清爽輕盈。品牌大使Edan Lui呂爵安更聯同好友Jeffrey Ngai魏浚笙與Mandy Tam譚旻萱合體宣傳，一同宣傳新啤酒。

Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒

Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒

逾百打卡位遍布全港

Edan、煨Sir JeffreyMandy除了現身全新廣告片，是次Blue Girl Light更有逾百個打卡位遍佈港九新界，方便大家觀賞及打卡。

Blue Girl Light大型廣告宣傳熱點包括:

地點

展示日期

銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌

5561

尖沙咀加拿分道LED電子屏幕廣告 (The One 對出)

52529

旺角西洋菜南街大型廣告牌 (星際城市)

515611

元朗嘉城廣場大型廣告牌

5968

Blue Girl Light專屬特色電車

426523

Blue Girl Light專屬巴士

426523

Blue Girl Light港鐵燈箱廣告

428512

 

銅鑼灣東角道Circle K Blue Girl Light專屬巴士 銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌 銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌 旺角西洋菜南街大型廣告牌 (星際城市) Blue Girl Light港鐵燈箱廣告 Blue Girl Light專屬特色電車 尖沙咀加拿分道LED電子屏幕廣告 (The One 對出) 元朗嘉城廣場大型廣告牌

免費派Blue Girl Light 兼送限量版3D

另外，由56日至63日期間逢周六、日，Club BG 會員尊享Blue Girl Light專車會快閃出沒指定熱點，包括銅鑼灣百德新街、旺角朗豪坊、旺角西洋菜南街、尖沙咀海防道、大埔、荃灣，元朗，屯門等，新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐，連同限量版3D1張。專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com Blue Girl Light推廣專頁。

Blue Girl Light專車 Club BG 會員尊享Blue Girl Light專車限量版3D卡 Blue Girl Light 330ml細樽裝 Blue Girl Light 500ml巨罐裝

買滿指定金額 送珍藏拼圖、1:1巨型海報、簽名充電器及特選主題店

510日至523日，於指定7-11便利店購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定珍藏拼圖；由525日至6 7日，於指定OK便利店購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定1:1巨型海報 (一套三張) ；由 51日至5 31日，於指定餐廳酒吧購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定簽名充電器一個，數量有限，送完即止。

另外，51日至531日，OK便利店銅鑼灣東角道、旺角碧街及屯門美樂花園商場分店更會獨家打造成Blue Girl Light特選主題店，讓客人邊購物邊打卡，同時滿足兩個願望。

Edan Lui呂爵安1:1巨型海報 Jeffrey Ngai魏浚笙1:1巨型海報 Mandy Tam譚旻萱1:1巨型海報 Blue Girl Light限定珍藏拼圖 Edan Lui呂爵安 簽名充電器 Jeffrey Ngai魏浚笙 簽名充電器 Mandy Tam譚旻萱 簽名充電器

Blue Girl Light限定活動包括：

地點

活動日期

快閃Blue Girl Light專車

新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D1

(專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。)

5663(逢星期六、日)

指定7-11便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定珍藏拼圖 

5月10至5 月23日

指定OK便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定1:1巨型海報 (一套三張)

5月25至6 月7日

OK便利店銅鑼灣東角道、旺角碧街屯門美樂花園商場分店更會獨家打造成Blue Girl Light特選主題店

5月1 至5月31日

指定餐廳酒吧購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定簽名充電器一個

5月1至5 月31日

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受