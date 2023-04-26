Edan、Jeffrey、Mandy合體宣傳Blue Girl新啤酒 逾百打卡點/送巨型海報/簽名充電器

Edan、煨Sir Jeffrey與Mandy除了現身全新廣告片，是次Blue Girl Light更有逾百個打卡位遍佈港九新界，方便大家觀賞及打卡。

另外，由5月6日至6月3日期間逢周六、日，Club BG 會員尊享Blue Girl Light專車會快閃出沒指定熱點，包括銅鑼灣百德新街、旺角朗豪坊、旺角西洋菜南街、尖沙咀海防道、大埔、荃灣，元朗，屯門等，新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐，連同限量版3D卡1張。專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。

買滿指定金額 送珍藏拼圖、 1:1 巨型海報、簽名充電器及特選主題店

由5月10日至5月23日，於指定7-11便利店購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定珍藏拼圖；由5月25日至6 月7日，於指定OK便利店購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定1:1巨型海報 (一套三張) ；由 5月1日至5 月31日，於指定餐廳酒吧購買Blue Girl Light滿指定金額，即送Blue Girl Light限定簽名充電器一個，數量有限，送完即止。

另外，5月1日至5月31日，OK便利店銅鑼灣東角道、旺角碧街及屯門美樂花園商場分店更會獨家打造成Blue Girl Light特選主題店，讓客人邊購物邊打卡，同時滿足兩個願望。