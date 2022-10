本地潮流眼鏡品牌The New Black Optical,繼與謝安琪及周國賢推出聯名日本手造眼鏡後,今次邀來MIRROR成員Edan(呂爵安)合作,為一系列日系手造眼鏡拍攝造型照,他更同時成為該店形象代言人,奠定「眼鏡男神」地位。是次合作雙方更花數月時間製作,部分造型照近日才正式曝光。

The New Black Optical為了是次企劃,找來日本潮流界火紅的手造眼鏡品牌BJ Classic,為Edan打造一系列眼鏡,眼鏡形狀、大小及顏色都是特意為其挑選。該系列設計主打易於配搭,不論是斯文還是休閒,都能輕鬆駕馭。Edan亦為今次拍攝做足準備,事前做足功課了解手造眼鏡過程,令拍攝過程更順利,表現專業的他,極速完成多個拍攝,無論戴黑框、透明、圓框都完美carry。為隆重其視兼保持神秘感,是次與The New Black Optical的造型相將分階段推出,各位「爵屎」記得不要錯過。