EGL東瀛遊兩大【雪日冬日聖誕】團 體驗屬於北海道的白色聖誕節

想趁著聖誕假期感受白雪氛圍，必定是非「滑雪勝地」北海道莫屬！無論是在札幌的繁華，還是探索周邊的自然美景，絕對能留下難忘又浪漫的回憶！行程還包括到北廣島OUTLET購物，讓購物愛好者盡情挑選，為旅程畫上完美的句號。
【雪日冬日聖誕】6天團 體驗刺激的雪上活動｜團號：HTJSEA06
EGL東瀛遊將帶領遊客前往小樽運河，這座以歷史悠久的運河和玻璃工藝聞名的城市，遊客可以欣賞古老的倉庫建築和手工玻璃工藝品。而雪上活動方面，遊客有機會體驗刺激的雪上電單車和滑雪；「登別海洋城堡的企鵝巡遊」則讓人近距離觀賞可愛的企鵝。行程更安排參觀登別的時光隧道伊達時代村，讓遊客穿越到日本的武士時代。於報名指定日子團更有機會升級入住綠之風RESORT北湯澤溫泉酒店，或增遊第44屆札幌白色燈光節。
出發日期：2024年12月20至27日
團費：港幣$13,999+
詳情及報名：EGL東瀛遊網站
【雪日冬日聖誕】6天團 打卡可愛狐狸村、北海道雪景｜團號：HTJSEE06
「銀河流星瀑布」在冬日冰雪的映襯下顯得格外夢幻，而「屈斜路湖」和「濤沸湖」的湖面結冰，形成一幅美麗的冰雪畫卷。這次行程中最特別的亮點是「密室逃脫之網走監獄得意博物館」，不僅能參觀監獄的歷史展覽，還能體驗刺激的密室逃脫。另一個不容錯過的景點「可愛狐狸村」，遊客們可近距離接觸可愛的狐狸。行程中更可選擇體驗雪上電單車，重現007電影中的刺激場景，讓人腎上腺素飆升，體驗雪地的無限樂趣。
出發日期：2024年12月21、23至26日
團費：港幣$13,999+
詳情及報名：EGL東瀛遊網站