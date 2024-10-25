EGL東瀛遊兩大【雪日冬日聖誕】團 體驗屬於北海道的白色聖誕節

想趁著聖誕假期感受白雪氛圍，必定是非「滑雪勝地」北海道莫屬！無論是在札幌的繁華，還是探索周邊的自然美景，絕對能留下難忘又浪漫的回憶！行程還包括到北廣島OUTLET購物，讓購物愛好者盡情挑選，為旅程畫上完美的句號。