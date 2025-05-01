ELEMENTS圓方X法國五月 逾160鋼琴家接力奏曲目840次 挑戰世界記錄

ELEMENTS 圓方與法國五月藝術節（French May Arts Festival）合辦一場前所未有的鋼琴馬拉松。在5月5日，超過160位鋼琴家將會聚首一堂，接力演奏法國傳奇音樂家艾瑞克‧薩替 (Erik Satie) 的曲目《Vexations》840次，期望刷新鋼琴馬拉松的新健力士世界紀錄™稱號。

連續14小時無間斷演奏 適逢法國音樂家艾瑞克‧薩替逝世100周年。 ELEMENTS 圓方延續「港鐵．藝術」的理念，與法國五月藝術節及國際音樂合奏家協會攜手，邀請逾160位專業及業餘鋼琴家參與馬拉松式演奏。參與挑戰的鋼琴家包括括本地資深鋼琴家楊習禮(Raymond Young) 、郭品文(Julie Kuok) 、Robin Zebaida等，他們將於當日早上7點起，接力於同一座鋼琴上至少連續14小時演繹艾瑞克‧薩替的作品《Vexations》，完成840次循環演奏，期望挑戰刷新「最多音樂家參與的彈鋼琴接力」的健力士世界紀錄™稱號！