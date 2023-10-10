Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏 兩大商場聯手助你打造帝王級睡眠享受

都市人生活節奏明快，擁有優質睡眠，有助精神飽滿地應對繁忙的工作。匯聚全港最多最齊全寢具用品品牌的一站式家居主題商場HomeSquare現正舉行「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」，坐擁超過26項專利技術的16大寢具品牌將推出不同優質體驗及消費優惠，讓你隨時擁有優質睡眠。

由即日至11月12日期間，HomeSquare及新城市廣場將攜手提供多間商戶至筍優惠，除了床褥、枕頭等床上用品外，兩大商場亦為大家帶來多款Sleeping-mate，當中包括酣睡良品助眠香薰，愛美女生必購睡眠面膜等，部分低至5折，讓你無負擔價入手好眠良伴！此外，只需消費滿指定金額，更可享「Hugge Life消費賞」，獲贈最高$6,000商場電子贈券及枕頭；再憑同一張消費收據，可參加「即抽即中驚喜賞」，有機會贏高達$50,000名牌寢具。每消費滿$1,000可獲1次抽獎機會，持HomeCircle有效發票更可獲額外1次抽獎機會。

HomeSquare更提供一站式試床服務，只需致電試床預約熱線(2634 0666)，便可獲安排「試床專員體驗」，可預約場內所有床褥試床服務並由專人介紹。