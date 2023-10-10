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生活
2023-10-10 04:30:29
日報

Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏 兩大商場聯手助你打造帝王級睡眠享受

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Embrace The Hugge Life

Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏推多重優惠，助你重拾優質睡眠。

都市人生活節奏明快，擁有優質睡眠，有助精神飽滿地應對繁忙的工作。匯聚全港最多最齊全寢具用品品牌的一站式家居主題商場HomeSquare現正舉行「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」，坐擁超過26項專利技術的16大寢具品牌將推出不同優質體驗及消費優惠，讓你隨時擁有優質睡眠。

由即日至11月12日期間，HomeSquare及新城市廣場將攜手提供多間商戶至筍優惠，除了床褥、枕頭等床上用品外，兩大商場亦為大家帶來多款Sleeping-mate，當中包括酣睡良品助眠香薰，愛美女生必購睡眠面膜等，部分低至5折，讓你無負擔價入手好眠良伴！此外，只需消費滿指定金額，更可享「Hugge Life消費賞」，獲贈最高$6,000商場電子贈券及枕頭；再憑同一張消費收據，可參加「即抽即中驚喜賞」，有機會贏高達$50,000名牌寢具。每消費滿$1,000可獲1次抽獎機會，持HomeCircle有效發票更可獲額外1次抽獎機會。

HomeSquare更提供一站式試床服務，只需致電試床預約熱線(2634 0666)，便可獲安排「試床專員體驗」，可預約場內所有床褥試床服務並由專人介紹。

HomeSquare

HomeSquare與新城市廣場聯手搜羅了一系列床上、寢室用品，為大家帶來多款Sleeping-mate，輕鬆打造極緻睡眠空間。

換床褥兼回饋社會 名牌限定店不容錯過 

HomeSquare與床師傅合作設「去舊迎新 ·床褥捐贈」，當你購買新床褥後，可憑發票免費登記捐出舊床褥，由床師傅將舊床褥維修好並捐贈予社福機構綠德好，讓你換床褥同時回饋社會，為床褥提供二次生命。Simmons及Sealy兩大品牌則會於10月20日至11月12日期間，於HomeSquare設獨家限定店，將帶來包括1折購入床品套裝、4折購入床褥等多項獨家優惠，絕對不容錯過。

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