ettusais全新雙頭3D睫毛液 輕鬆兩步打造日本大熱「束感睫毛」

日本美妝界近來掀起「TABAKAN(束感)」睫毛風潮，特點在於束感明顯、像花瓣一般散開，不但能縱向放大眼睛，還能保持眼妝乾淨。ettusais最近推出全新「束感雙頭3D睫毛液」，可輕鬆梳出媲美日韓女團的「Idol級束感美睫」，兩步輕易打造迷人電眼；並同步推出全新3款高亮度帶粉嫩色調的彩妝產品，令雙眼更具立體感，打造明亮而迷人的日系X法式春日妝容。
想仿傚日韓女團idol必備的睫毛妝效，日本女生會將2至3條睫毛梳理成一束，以「束感」效果在視覺上放大雙眼。但以往要呈現束感睫毛，難免要出動竹籤、鑷子等工具，更講求高超技巧，才能把睫毛夾成一束束，既費時又考工夫，失敗率超高。ettusais全新推出「束感雙頭3D 睫毛液」，無須額外工具或技巧，兩步零難度、零失手打造「束感美睫」。
雙面束感梳頭 兩步打造束感美睫
梳頭可說是一枝睫毛液的靈魂，ettusais 全新「束感雙頭3D 睫毛液」備有獨一無二的「雙面束感梳頭」，3D 技術多角度仿擬眼部弧度及睫毛密度，可精準計算出適量的睫毛液分量，輕易打造立體一束束的睫毛妝效。
配合簡單手法，兩步即可打造出束感妝效：先用「齒梳」從根部向上梳開梳毛，再用呈Z字鋸齒型的「束感梳頭」，左右擺動並向上刷，輕鬆刷出「束感美睫」。
想進一步增強睫毛存在感，可於上睫毛液前先刷上王牌「魔束捲翹睫毛底膏」，當中的黑色纖維有效令睫毛更濃密纖長，塑造出宛如花瓣般散開，精靈般明亮剔透的眼睛，令眼妝更精緻。
同場加映：櫻花粉眼影滲入微啡 不顯眼腫
氣質柔和的粉紅色是春天的顏色，ettusais新出「深邃雙色眼影 18 櫻花粉」，有別於既定印象的粉紅色眼影，當中滲入微啡色，調配出氣質感裸粉色。啞緻微啡粉色眼影，打造深邃眼神；再疊加含高亮度珍珠粉末的淡粉紅閃粉，不顯眼腫之餘，還令雙眼更有立體感，塑造低調柔和裸粉妝。
搭配榮獲2023 @cosme美妝大賞下半年新秀賞眼線部門的「稜鏡光感柔滑眼線液 05灰感啡」，糅合兩種由日本筆匠製作的毛料，令筆尖更堅固，輕易於眼尾位置勾勒出精緻幼眼線。沉實的灰啡色調令眼線自然柔和，閃爍珍珠粉末令眼妝呈現細膩光澤，同時保留日系透明感，散發自然氣色。