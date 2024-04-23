ettusais全新雙頭3D睫毛液 輕鬆兩步打造日本大熱「束感睫毛」

日本美妝界近來掀起「TABAKAN(束感)」睫毛風潮，特點在於束感明顯、像花瓣一般散開，不但能縱向放大眼睛，還能保持眼妝乾淨。ettusais最近推出全新「束感雙頭3D睫毛液」，可輕鬆梳出媲美日韓女團的「Idol級束感美睫」，兩步輕易打造迷人電眼；並同步推出全新3款高亮度帶粉嫩色調的彩妝產品，令雙眼更具立體感，打造明亮而迷人的日系X法式春日妝容。

ettusais推出全新「束感雙頭3D睫毛液」，可輕鬆梳出媲美日韓女團的「Idol級束感美睫」。

想仿傚日韓女團idol必備的睫毛妝效，日本女生會將2至3條睫毛梳理成一束，以「束感」效果在視覺上放大雙眼。但以往要呈現束感睫毛，難免要出動竹籤、鑷子等工具，更講求高超技巧，才能把睫毛夾成一束束，既費時又考工夫，失敗率超高。ettusais全新推出「束感雙頭3D 睫毛液」，無須額外工具或技巧，兩步零難度、零失手打造「束感美睫」。

ettusais推出全新「束感雙頭3D睫毛液」，可輕鬆梳出媲美日韓女團的「Idol級束感美睫」。

雙面束感梳頭 兩步打造束感美睫

梳頭可說是一枝睫毛液的靈魂，ettusais 全新「束感雙頭3D 睫毛液」備有獨一無二的「雙面束感梳頭」，3D 技術多角度仿擬眼部弧度及睫毛密度，可精準計算出適量的睫毛液分量，輕易打造立體一束束的睫毛妝效。

配合簡單手法，兩步即可打造出束感妝效：先用「齒梳」從根部向上梳開梳毛，再用呈Z字鋸齒型的「束感梳頭」，左右擺動並向上刷，輕鬆刷出「束感美睫」。