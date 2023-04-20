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2023-04-20 19:21:03

ETUDE House結業｜ETUDE House突宣布撤出香港 主打平價美妝品 粉絲大嘆可惜

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ETUDE House結業｜ETUDE House突宣布撤出香港 主打平價美妝品 粉絲大嘆可惜

ETUDE House結業｜ETUDE House突宣布撤出香港 主打平價美妝品 粉絲大嘆可惜

來自韓國的美妝品牌ETUDE House，今日突然宣布將於424日起撤出及暫別香港市場，現時6間專門店均會結業，目前網站已停運，令不少粉絲大叫可惜。

ETUDE House宣布撒出香港。

ETUDE House宣布撒出香港。

ETUDE House2013年進軍香港市場，主打平價美妝品及護膚品，熱賣產品包括眼影盤、眉筆、睫毛膏及面膜等，韓國風格深受不少本地小資女喜愛。品牌高峰期更以月租近100萬港元，租下銅鑼灣地帶的黃金舖位，但目前已改由手機保護殼專賣店CASETiFY進駐。

ETUDE House的熱賣產品包括眼影盤及眉筆。 ETUDE House的熱賣產品包括眼影盤及眉筆。

ETUDE House今日在品牌Facebook專頁宣布，由4月24日起撒出香港：「感謝你一直支持及喜愛ETUDEETUDE將於2023424日起撤出及暫別香港市場。有關ETUDE 的最新資訊，請留意ETUDE官方Instagram https://www.instagram.com/etudeofficial/。」

ETUDE House今日就在品牌的Facebook專頁宣布撒出香港。

ETUDE House今日就在品牌的Facebook專頁宣布撒出香港。

對於ETUDE House結業，不少人都大嘆可惜，留言表示「好可惜，好喜歡mask同化妝品!」、「得返朗豪坊時，都專登去買 。而家冇埋」、「點解會咁，眉筆又平又好用」、「韓國牌都要走？」亦有人稱結業早有先兆，「朗豪坊個間長期10個格有7個無野賣既」。

姜濤當年贏出《全民造星》冠軍的短短11日後，就接了ETUDE HOUSE的廣告，更成為他正式出道後的首個廣告，可惜品牌在數年後就宣布離開，成為不少女生的集體回憶。

姜濤當年贏出《全民造星》冠軍的短短11日後，就接了ETUDE HOUSE的廣告，更成為姜濤正式出道後的首個廣告，唔知大家仲記唔記得？ 姜濤當年贏出《全民造星》冠軍的短短11日後，就接了ETUDE HOUSE的廣告，更成為姜濤正式出道後的首個廣告，唔知大家仲記唔記得？ 姜濤當年贏出《全民造星》冠軍的短短11日後，就接了ETUDE HOUSE的廣告，更成為姜濤正式出道後的首個廣告，唔知大家仲記唔記得？ 姜濤當年贏出《全民造星》冠軍的短短11日後，就接了ETUDE HOUSE的廣告，更成為姜濤正式出道後的首個廣告，唔知大家仲記唔記得？ 當年拍攝的仲有Ian及Frankie。

ETUDE House分店地址：

1）旺角朗豪坊B110號舖

2）紅磡黃埔花園聚寶坊地下G1920號舖自助專櫃

3）大角咀奧海城二期UGUG11號舖自助專櫃

4）荃灣眾安街51號舖自助專櫃

5）將軍澳塘賢街9Popcorn21F108-110舖自助專櫃

6）尖沙咀彌敦道100 The One UG1T4

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