Eufy Security智能科技管理家居 保障家中老幼財產安全

「智能家居」近年愈趨普及，不少家庭都會安裝家用監控鏡頭，方便時刻了解家中情況。新型鏡頭不但提高了解析度，亦加入人工智能和精密的應用程式等先進技術。ANKER旗下的智能家居品牌Eufy Security推出的S380 HomeBase (HomeBase 3)登陸香港，是Eufy Security生態系統的核心和靈魂，家居安全系統之心臟。不僅是一個中樞和互聯網橋樑，還提供可擴展的存儲空間、自我學習的人工智能功能、跨設備功能等。搭配Eufy S330 eufyCam (EufyCam 3) 和Eufy Indoor Cam S350，滿足內外需求，保障您的家居安全！

家用監控鏡頭能保障財產及家中老幼安全

忙於在外的都市人，安裝家用監控鏡頭能保障財產及家中老幼安全絕對是最好的選擇，無論是嬰兒、兒童、長者或寵物都能照顧周到。Eufy Indoor Cam S350 配置4K廣角鏡及2K遠攝鏡雙鏡頭，提供最大8倍的倍放，讓你觀看更清晰仔細的即時畫面。機身內置智能AI晶片，感應到人型及寵物動作時，鏡頭將自動追蹤移動及放大，給你全新智能科技體驗。360°水平/75°垂直鏡頭旋轉，配合倍放功能，覆蓋更多地方，有效監測家中一切情況。同時支援2.4G/5GHz Wi-Fi連接及WPA3加密，比前一代增加500%傳輸速度，更穩定、安全地查看即時畫面。