Feather & Bone澳洲美食節三道菜+主題禮籃 雲集頂級肉類乳製品

Feather & Bone將於9月夥拍澳洲商務投資署(Australian Trade and Investment Commission)，帶來充滿澳洲風味的豐富盛宴，舉行為期一個月的「Festival of Australia」澳洲美食節，可一次過買到澳洲農場頂級肉類及乳製品，另有特色三道菜及禮籃訂購！
澳洲向以獨特的地理環境，孕育出各種豐僥天然的獨特食材料，Feather & Bone旗下餐廳的澳籍行政總廚Mick Bolam為是次美食節特別設計期間限定「Ridgy-Didge 澳洲」三道菜菜單，每位只需$598(2位起)， 可品嘗到「Vegemite芝士卷」，「迷你巴馬臣芝士吉列雞扒」及 「炸薯仔片」等。主菜則有不同燒烤肉類和海鮮的菜式，其中更有澳洲非常有代表性的，以方包裹以特式肉腸配以鮮烤洋蔥，再配搭番茄醬或燒烤醬的「Banger Sanger」特色香腸三明治；另有4款超吸引甜品，有「迷你Vegemite布朗尼配焦糖、Tim Tam雪糕」，另有特色芝士拼盤、餅乾和Maggie Beer果蓉。
Feather & Bone澳洲美食節│百分百澳洲頂級肉類 乳品雜貨
而Feather & Bone特地聯繫當地的農莊及製造商，為自煮一族搜羅百分百產自澳洲的頂級牛肉、豬肉及羊肉味道，有無激素（HGP）Oakey特級穀飼F1級和牛、Tara Valley品牌的天然放養草飼牛肉、百年老店Wagstaff羊肉產品及家族品牌Valenca認證的頂級豬肉等；另有以澳洲鮮忌廉所製成的Pepe Saya Buttery發酵牛油、特選Australian Gold芝士及Olsson有機海鹽等。另外，可同時於實體店及網店訂講的主題禮籃，精選一系列澳洲風味特色小食、飲品及手工美食等，如Red Rock Deli 薯片，Raw Hulled Tahini Neri芝麻醬，Cobs 爆谷，Farmer Jo蜂蜜穀物，及Tar & Roses 意大利氣泡酒。