Feather & Bone澳洲美食節三道菜+主題禮籃 雲集頂級肉類乳製品

將於9月夥拍澳洲商務投資署(Australian Trade and Investment Commission)，帶來充滿澳洲風味的豐富盛宴，舉行為期一個月的「Festival of Australia」澳洲美食節，可一次過買到澳洲農場頂級肉類及乳製品，另有特色三道菜及禮籃訂購！