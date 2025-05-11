Feather & Bone開業10周年 1星期6日推優惠 牛扒低至半價

結合精肉店、優質食材店、餐廳於一身的 Feather & Bone，慶祝開業10周年，破天荒特設「All You Can MEAT 靚扒多重賞」全新優惠，1星期6日都推出不同超值肉扒折扣，由半價至6折不等，讓大家以激筍價平食靚扒。
門市網店都有優惠
大激賞一星期六天都有，逢星期一、二、三、四、五、日，均有特惠靚肉輪流登場，於全港7間門市零售櫃枱及網店推出。選自澳洲牧場的天然牛隻，經過精心飼養，由當地直送多款優質扒類，肉質鮮嫩多汁，即使在家都可以炮製出媲美高級餐廳水準的美食！必買澳洲草飼肉眼或牛柳；愛甘香的不妨選 T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香的必試和牛肉眼；大家亦可選購新鮮挪威三文魚，大部分做6折優惠，T骨牛扒甚至低至半價，$35/100克起。靚扒款式與折扣會不時轉換，大家密切留意 Feather & Bone 門市和社交媒體專頁。
客人如在網店搶購，只要於下午2時前訂購下單並消費滿港幣$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，優惠詳情及網上訂購可參考：
All You Can MEAT 靚扒多重賞
草飼肉眼牛扒星期一（零售專享） 6折優惠$44 / 100 克，原價$73 / 100 克
T骨牛扒星期二（堂食及零售專享）半價優惠$35 / 100 克，原價$69 / 100 克
草飼西冷星期三（零售專享）6折優惠$40 / 100 克，原價$66 / 100 克
挪威三文魚星期四（零售專享）6折優惠$30 / 100 克，原價$50 / 100 克
和牛肉眼星期五（零售專享）6折優惠$78/ 100 克，原價$130 / 100 克
牛柳星期日（零售專享） 6折優惠$54/ 100 克，原價$90 / 100 克
外送購物平台每月限定優惠
Feather & Bone 同時與外送購物平台 foodpanda 合作，提供一站式掃貨送貨服務，定期推出限定折扣。由即日起至7月31日，pandamart 新客戶的首張 Feather & Bone 訂單， 購物滿$240並輸入優惠碼，即享全單減$80優惠（不連平台費、運費及其他適用費用並於折扣後計算）。無論住港島、九龍、新界區，精品美食快速送到府上。
訂購連結：按此
Feather & Bone 門市地址：
灣仔(零售及餐廳）灣仔盧押道5號地下 A 舖 電話：2325 6308
銅鑼灣(零售及餐廳）銅鑼灣恩平道28號利園2期地下底層11-22號舖 電話：3529 1228
荷李活道(零售）中環荷里活道20號地下 電話：2325 8570
半山(零售）半山摩羅廟街The Orchid地下 電話：2387 8377
西營盤(零售及餐廳）西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖 電話：3705 0280
荃灣西(零售及餐廳）荃灣大河道100號海之戀商場地下G09號舖 電話：2618 8160
清水灣(零售）清水灣清水灣道663號傲瀧商場1樓1-4號舖 電話：2791 1680
半山(餐廳)半山些利街38號地下及1樓 電話：2179 6211
清水灣(餐廳)清水灣清水灣道663號傲瀧商場地下 電話：2791 1189