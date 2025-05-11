Feather & Bone開業10周年 1星期6日推優惠 牛扒低至半價

結合精肉店、優質食材店、餐廳於一身的 Feather & Bone，慶祝開業10周年，破天荒特設「All You Can MEAT 靚扒多重賞」全新優惠，1星期6日都推出不同超值肉扒折扣，由半價至6折不等，讓大家以激筍價平食靚扒。

門市網店都有優惠

大激賞一星期六天都有，逢星期一、二、三、四、五、日，均有特惠靚肉輪流登場，於全港7間門市零售櫃枱及網店推出。選自澳洲牧場的天然牛隻，經過精心飼養，由當地直送多款優質扒類，肉質鮮嫩多汁，即使在家都可以炮製出媲美高級餐廳水準的美食！必買澳洲草飼肉眼或牛柳；愛甘香的不妨選 T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香的必試和牛肉眼；大家亦可選購新鮮挪威三文魚，大部分做6折優惠，T骨牛扒甚至低至半價，$35/100克起。靚扒款式與折扣會不時轉換，大家密切留意 Feather & Bone 門市和社交媒體專頁。

客人如在網店搶購，只要於下午2時前訂購下單並消費滿港幣$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，優惠詳情及網上訂購可參考：

https://featherandbone.com.hk/collections/weekly-offers