FIBA 3x3巴黎奧運資格賽 一連3日籃球x街頭美食盛會掀奧運序幕

三人籃球盛事、首次於香港舉辦的「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」正式開鑼！ 今日至4月14日於維多利亞公園上演。本次是香港首次以主辦城市身份，為3x3籃球員提供通往奧運的舞台，賽事匯聚了多支位居世界前列的隊伍，中國香港的男、女子3x3代表隊主場出戰，定必注目﹗賽事之外，承襲往年活動的熱烈氣氛，主辦方是次以「街頭文化」為主軸，把香港「街頭籃球」- 3x3 文化帶到國際賽事舞台。除籃球賽事外，還有「街頭美食」以及「潮流文化」元素，為大家帶來耳目一新的「3x3 Village」體驗，為公眾締造難忘體育娛樂盛事之餘，推廣籃球及飲食文化！屆時將設有城市運動體驗區、符合國際標準的三人籃球場、美食攤檔、零售攤位、潮流創意文化以及紋身藝術等一系列特色攤位。歡迎廣大市民一齊入場撐港隊，為香港隊打氣兼開心食玩買！

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽

「 3x3 Village 」嘉年華強勢回歸！精選人氣美食推介 3x3 Village —「城市運動嘉年華x街頭美食狂歡節」延續去年FIBA3x3世界巡迴賽中「3x3 Village」的「Sportertainment」成功經驗，在場內設多個街頭美食酒水攤檔，更請來不同特色單位，包括紋身大師及粵港兩地走紅的佛山順德00後「功夫廚師」陳小東登場，帶來國潮酥點「龍獅酥」，亦有其他地道港式小食，如：惹味蟹黃撈飯、女僕創意糖葱餅、新式甜品牛角包窩夫、東南亞風味的印尼及泰國串燒，以及台式夜市小食等包羅萬有。當中萬萬不能錯過的包括享負盛名的廟街玉子燒、千層肉夾饃、原隻醬爆魷魚、葡式牛油粉絲煮蜆、怪獸雪花冰、台式鹽酥雞、臭豆腐等街頭小食！ 逾 20 個街頭小食攤位 七大推介必掃美食： 1) 龍獅酥 $388 （攤位：東廚工作室） 由佛山順德00後功夫廚師陳小東創製，造型精細，結合龍和醒獅元素，製作工序非常繁複，用麵粉及蓮蓉餡手工製成，每個要花上三至五小時製作。

2) 泰貳記（攤位 A27-28 ） 小食店品牌來自澳門，做開星馬泰醬料批發，用10種材料自家調製醬汁煮小食。 蟹黃撈飯 $60 ，可配油麵，加 $10 送飲品 月光蚵蛋燒 $50 其他特色小食：葡式牛油粉絲煮蜆 $60 份、原隻醬爆魷魚 $40 隻， $70 兩隻、千層肉夾饃 $45 份

3) 台灣夜市（攤位 A34） 西餐廳Tony＇s Hell 的副線小食店，專賣台式夜市小食如臭豆腐、鹽酥雞、甜不辣、單骨雞翼、台灣波波腸。（$40一款，$100三款） 招牌作：奶蓋麻糬，有紫薯、抹茶、朱古力、黃豆四款口味，奶蓋用牛奶及忌廉芝士自製而成 ，可自選配牛油脆片、曲奇碎、紫菜肉鬆及彩虹粟米片。 同場必試：長洲慶發記皇牌燉桃膠、椰汁燉雪燕$40支

4) 熱氣工房（攤位 A32 ） 主打一系列炸物如炸鮮奶、流心紅糖糍粑、扭扭薯條。另外自製三款口味手撕雞，有泰式酸辣醬、日式胡麻鰹魚醬加紫菜、香辣醬，均配以腸粉。

5) 紅磡燒賣 Hidden table （攤位 B50 ） 主打多款燒賣，新推出會場限定版沙嗲牛肉燒賣$30八粒、泰式牛肉燒賣$30八粒，另有奶油麻辣燒賣、泰式魚肉燒賣。

6) 女僕魔法站 茶飲及雞尾酒攤位的女店員均以女僕裝扮現身。與廟街玉子燒攤檔相連，提供一系列流心芝士玉子燒，分別配皇牌明太子、韓國蟹膏、港式鹹牛肉。

7) 雀巢攤位 入場人士只需在Nestlé eShop網站上註冊成為網上購物會員，就有機會品味到雀巢產品的免費樣品，包括 KITKAT®穀類早餐、DRUMSTICK®脆⽪雪糕筒、雀巢®乳酪飲品和BENEPROTEIN®等。

街頭文化潮爆現場！籃球 x 街頭撞擊出全新潮流活力 現場更設潮流創意、紋身藝術攤檔以及籃球推廣展覽，展示當代創意流行服飾、罕有波鞋及街頭時尚元素藝術品，如前NBA球星洛文（Dennis Rodman）的肖像拼布畫、港人至愛「國粹」麻將的特色鎖匙扣等，屆時公眾可與展品打卡；另有3D人像模型打印體驗區，以三為一體的綜合體驗方式帶動街頭文化熱潮，吸引更多公眾到3x3 Village觀看賽事表演，共享體育樂趣之餘亦體驗街頭文化的多元魅力，營造體壇盛事氣氛。

街頭文化潮爆現場！籃球 x 街頭撞擊出全新潮流活力 現場更設潮流創意、紋身藝術攤檔以及籃球推廣展覽，展示當代創意流行服飾、罕有波鞋及街頭時尚元素藝術品，如前NBA球星洛文（Dennis Rodman）的肖像拼布畫、港人至愛「國粹」麻將的特色鎖匙扣等，屆時公眾可與展品打卡；另有3D人像模型打印體驗區，以三為一體的綜合體驗方式帶動街頭文化熱潮，吸引更多公眾到3x3 Village觀看賽事表演，共享體育樂趣之餘亦體驗街頭文化的多元魅力，營造體壇盛事氣氛。

「體驗型」城市運動逐個睇 親身體驗 3x3 比賽節奏！ 這次3x3Village更增設「3x3國際標準籃球場體驗區」，參加者可以「跟隊」比賽、「搶七」爭勝，親身感受3x3賽事的「速度與激情」！同場加映「城市運動遊戲體驗區」，讓公眾體驗不同城市運動樂趣，市民透過直接參與能更全面認識3x3籃球文化和多元城市運動。

鼎爺、劉穎鏇現身撐場！落場玩兼試整佛山名物「龍獅酥」 廚藝了得的鼎爺李家鼎、「運動女神」劉穎鏇亦驚喜現身參與盛事，與佛山名廚陳小東切磋刀工，落手試整和試食佛山國潮名物「龍獅酥」，讚不絕口。鼎爺刀工一向了得，當他見到23歲的小東師傅後感到十分驚訝，因為年紀輕輕的他可以造到刀工細緻的「龍獅酥」，十分欣賞他的技巧。劉穎鏇以往亦是籃球球員，對本次FIBA3x3巴黎奧運資格賽亦感到十分鼓舞，表示此賽事是香港球員邁向夢想的重要階段。她亦很想跟鼎爺學廚藝和打功夫。同時，鼎爺與劉穎鏇亦呼籲市民一同入場，為香港隊打氣！兩位藝人現身撐場，為賽事注入更多熱情，也宣揚運動+娛樂概念。相信帶動更多球迷捧場，共同見證香港球員在國際賽事的表現！