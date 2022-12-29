FILA FUSION新年入手必選款式 打造型格風潮

很多年輕人都會追求時尚、潮流的時著風格，而年輕潮流品牌FILA FUSION將品牌經典款式及色彩重新演繹，將創新的運動風格與科技融合，重塑過去與現在的經典元素，正適合喜愛潮流產品的年輕人。今個新春，FILA FUSION推出多款時尚單品，讓年輕人添置新裝迎來新春，給人煥然一新的感覺！
新年必入單品提案 潮鞋背包盡顯型格
不少年輕人追捧各式各樣的運動潮鞋款式，FILA FUSION為你提供多款復古與戶外風格潮鞋，當中以FLASH、BONE、QD96運動鞋最廣受大眾歡迎！三款潮鞋各有千秋，成為潮人今季必買單品之一。
FLASH──城市輕戶外風復古潮鞋
復古潮鞋FLASH融入城市輕戶外風格設計，源於溶解及擠壓的設計概念，整體就像被擠壓過從而形成層疊化設計感。日系復古風格的鞋款，配襯偏日系的配色並搭配運用了復古燈芯絨材質，增加款式的復古調性，顏色屬大地色系更容易搭配，所以能輕易襯出充滿節日氣氛的造型！而穿上日系潮流服或簡單深色服飾來配襯FLASH，效果亦很突出。
BONE──戶外風格未來潮鞋
BONE的設計師根據趨勢設計戶外風格的未來潮鞋，鞋底靈感來自動物脊骨，以脊柱的流線型線條及齒狀元素為主軸，誇張的齒狀設計更與戶外鞋所需的特徵不謀而合。同時以手工線及補丁的概念突出戶外主題，鞋面亦加入金屬釘扣以及提扣來呈現工匠細節，使鞋款更具街頭潮流感。由於鞋款本身細節豐富，所以即使配搭簡約服飾造型也相當突出。
QD96──全新戶外越野風格鞋款
QD96融合96年歷史跑鞋QUAD，打造全新的戶外越野風格鞋款。鞋面類似火山口的圈靈感來自火山，鞋底的設計則以流動的岩漿為靈感，寓意岩漿從鞋面的「火山口」噴湧而出，繼而流遍鞋面最後緩緩滲透鞋底，製造一種流動的美感。鞋款運用戶外撞色搭配，部分配色選用材料雙色，讓新款潮流生活化的QD96將戶外機能美學帶入年輕人的生活。男裝深色鞋款，穿搭多樣化，配合佳節不同場合的打扮；粉色為主的女裝款走可愛少女風，適合配襯聖誕或新春的各種服飾。
FILA FUSION網上商店推出限定優惠
除了潮鞋，FILA FUSION還有多款潮袋單品，讓你隨意配襯不同造型。Basketball系列以籃球場幾何圖案作為靈感，三款不同袋形可因應場合及服飾進行搭配，讓你在今個新春成為潮流達人！另外，FILA FUSION推出多款網上獨家款式，由百搭易穿的運動鞋乃至女裝手袋應有盡有，無論是使用TECHNO-PIUMAX物料使穿著更舒適的女裝CONCH老爹鞋；輕盈耐磨、回彈性及避震性強RJV復古跑鞋輕；抑或輕便舒適的潮流板鞋STRIDE，再選配側孭兩用的FILA Logo手袋，都輕易配襯出耐看多樣的各種潮流造型，讓你可以足不出戶在網店購入心頭好，而且由即日起至2023年1月2日更推出限定優惠，買2件指定貨品8折，3件6折，切勿錯過！