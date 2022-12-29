FILA FUSION新年入手必選款式 打造型格風潮

很多年輕人都會追求時尚、潮流的時著風格，而年輕潮流品牌FILA FUSION將品牌經典款式及色彩重新演繹，將創新的運動風格與科技融合，重塑過去與現在的經典元素，正適合喜愛潮流產品的年輕人。今個新春，FILA FUSION推出多款時尚單品，讓年輕人添置新裝迎來新春，給人煥然一新的感覺！

新年必入單品提案 潮鞋背包盡顯型格

不少年輕人追捧各式各樣的運動潮鞋款式，FILA FUSION為你提供多款復古與戶外風格潮鞋，當中以FLASH、BONE、QD96運動鞋最廣受大眾歡迎！三款潮鞋各有千秋，成為潮人今季必買單品之一。

FLASH ── 城市輕戶外風復古潮鞋

復古潮鞋FLASH融入城市輕戶外風格設計，源於溶解及擠壓的設計概念，整體就像被擠壓過從而形成層疊化設計感。日系復古風格的鞋款，配襯偏日系的配色並搭配運用了復古燈芯絨材質，增加款式的復古調性，顏色屬大地色系更容易搭配，所以能輕易襯出充滿節日氣氛的造型！而穿上日系潮流服或簡單深色服飾來配襯FLASH，效果亦很突出。