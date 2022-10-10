FILA KIDS結合潮流與藝術 打造活力秋冬穿搭

童年的回憶應該是怎樣的？是創意無限的！是色彩斑斕的！FILA KIDS推出秋冬快樂穿搭提案，開啟潮童優雅風尚新勢力，系列包括象徵著繽紛甜美童年回憶的彩趣童年系列，以及滿足所有活力萌童的棒球系列，並與一系列繽紛奪目的時尚運動童鞋，穿梭於絢麗多彩的童趣世界，與小朋友一起 Live In Color！

彩趣童年系列 投入繽紛快樂童年

FILA KIDS新登場的Originale系列以彩趣童年為主題，摒棄沉悶色彩，將正能量及繽紛歡樂的童年回憶融入服裝及鞋履的設計當中。系列採用多款鮮明亮麗的顏色為主調，其中甜美浪漫的淺紫套裝，令女童更顯優雅氣質，而鮮明亮麗的黃色套裝亦讓男童元氣滿滿，展現活力四射的彩趣童年！除此之外，更為黑、白色調的童裝設計出獨特搶眼的F Logo圖案，打造多樣化又簡潔的時尚造型，為黑白色的配搭注入無限童趣！