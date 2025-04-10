FION x 迪士尼Micky Mouse 童年回憶變身時尚配飾

手袋品牌FION，今春與迪士尼攜手帶來一個甜蜜的驚喜——合作，推出FION × MICKEY系列。這次經典的米奇老鼠(Micky Mouse)，不僅是童年回憶，更躍入fans的日常生活，為每天注入奇妙與歡樂。

這個聯乘系列把米奇的表情和造型，巧妙地融入手袋設計，從細節到整體，完美結合迪士尼經典元素與現代時尚。無論fans想要一個活潑俏皮的包包，還是想要一個時尚前衛造型，新系列能滿足大家對時尚與童話的雙重期待。

首先介紹經典皇牌款式「Mickey Mouse迷你皮革斜揹袋」，小巧設計兼具活潑與時尚感！無論是帥氣潮流還是甜美可愛，三種不同的顏色隨你選擇，讓你輕鬆打造獨一無二的風格。而「Mickey Mouse造型皮革背囊」，則把米奇活靈活現地帶入現實世界，背包上方的兩個大圓耳朵和下方的米奇鞋，讓整個包包增加俏皮感。簡單實用的設計，非常適合日常出行或旅遊。