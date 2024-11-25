FIP培育5位本地設計品牌 最新出品正式販售

時裝創業培育計劃(FIP)本屆5位優秀設計師品牌，包括 PONDER.ER(Alex Po 及Derek Cheng)、VANN (Vann Kwok)、NILMANCE (Mike Yeung)、 REDEMPTIVE (Wilson Choi)以及YMDH (Jason Lee)等，透過計劃獲取豐富經驗及資助，他們均在國際時裝舞台獲得多項殊榮，而最新出品亦以開始販售中。

創新與工藝相結合 VANN不但獲得本地時裝集團 I.T邀請合作，又於Fashion Farm Foundation (FFF) 於巴黎舉辦的 AW24 時裝表演。珠寶設計師Vann Kwok，使用 3D繪圖和手工製作技術，將創新設計與傳統工藝相結合，打造出獨一無二的手工珠寶系列。 ： https://www.instagram.com/vann_jewellery/ IG 查詢： www.vannjewellery.com