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2024-11-25 14:00:00

FIP培育5位本地設計品牌 最新出品正式販售

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FIP培育5位本地設計品牌 最新出品正式販售

FIP培育5位本地設計品牌 最新出品正式販售

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時裝創業培育計劃(FIP)本屆5位優秀設計師品牌，包括 PONDER.ER(Alex Po Derek Cheng)VANN (Vann Kwok)NILMANCE (Mike Yeung) REDEMPTIVE (Wilson Choi)以及YMDH (Jason Lee)等，透過計劃獲取豐富經驗及資助，他們均在國際時裝舞台獲得多項殊榮，而最新出品亦以開始販售中。

VANN彩鑽耳環。 VANN寶石戒指。 VANN寶石頸鏈。

創新與工藝相結合

 

VANN不但獲得本地時裝集團 I.T邀請合作，又於Fashion Farm Foundation (FFF) 於巴黎舉辦的 AW24 時裝表演。珠寶設計師Vann Kwok，使用 3D繪圖和手工製作技術，將創新設計與傳統工藝相結合，打造出獨一無二的手工珠寶系列。

IGhttps://www.instagram.com/vann_jewellery/

查詢：www.vannjewellery.com

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NILMANCE服飾著重功能性。 NILMANCE以尖端技術來造衫。 NILMANCE設計出以功能為核心，兼具獨特視覺風格的時尚服飾。

NILMANCERock為主要設計風格，曾參加今年的巴黎網上展銷，以及上海時裝周，設計師Mike Yeung又為陳卓賢、馮允謙、陳慧琳、MC 張天賦、張敬軒等藝人設計演唱會及 MV 表演服裝。

勇於挑戰高難度實用性時尚的NILMANCE，今季以尖端技術和紡織品，設計出以功能為核心，兼具獨特視覺風格的時尚服飾。

IGhttps://www.instagram.com/nilmance/

查詢：www.nilmance.com

PONDER.ER設計打破刻板定型與規條，鼓勵用家多作嘗試。 PONDER.ER今年入圍LVMH青年時裝設計師獎準決賽。 PONDER.ER設計致力挑戰性別定型。

PONDER.ER是創意二人組Alex PoDerek Cheng的心血結晶，致力挑戰性別定型，打破社會規範。今年更入圍 LVMH青年時裝設計師獎準決賽。

品牌以令人驚豔的無性別服裝設計，檢視與打破刻板定型與規條，鼓勵用家多作嘗試，探索個人身份。因此連韓國女團ITZY，都是品牌的支持者。

IGhttps://www.instagram.com/ponder.er/

查詢：www.ponder-er.com

REDEMPTIVE激勵用家勇於突破經典的穿衣風格。 PONDER.ER設計致力挑戰性別定型。 REDEMPTIVE把科技注入時尚，以創新的黏合物料及功能性面料來造衫。

Wilson Choi創立的REDEMPTIVE，曾獲I.T邀請合作，又於2023年獲得「CENTRESTAGE Elites」獎。品牌專為新世代而設，設計師把科技注入時尚，以創新的黏合物料及功能性面料，為設計開創不同的可能性，務求以人性化的角度，讓每件作品都擁有各自的故事。

此外，REDEMPTIVE的出品擁有大膽的輪廓剪裁，激勵用家勇於突破經典的穿衣風格，以及既定的時裝框架。

IGhttps://www.instagram.com/redemptive_official/

查詢：www.redemptivehk.com

YMDH透過幽默和天馬行空的手法來造衫。 YMDH的設計，讚頌各種新穎事物與奇妙想像。 YMDH以東方主義美學為理念，並以百份百香港製造為榮。

YMDHFIP計劃年度期，曾與Sirosan聯手合作，於日本東京Laforet舉行為期一個月的期間限定展。設計師 Jason Lee，以體現個性、想像力及獨特的新東方主義美學為理念，並以百份百香港製造為榮。

YMDH旨在以時尚釋放快樂元素，分享非主流文化、藝術傳承和驚人的創造力，透過幽默和天馬行空的手法，讚頌各種新穎事物與奇妙想像。

IGhttps://www.instagram.com/ymdhstudio/

查詢：www.ymdhstudio.com

 

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